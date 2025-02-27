Başkan Görgel, DOĞAKA 118. Yönetim Kurulu Toplantısı’na Katıldı

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Osmaniye’de gerçekleştirilen DOĞAKA 118. Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılan Başkan Görgel, “DOĞAKA iş birliğiyle şehrimizin gelişimine, istihdamına ve yerel ürünlerimizin pazar payının artırılmasına yönelik yatırımları hayata geçiriyoruz. İnşallah iş birliğimiz güçlenerek devam edecek” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Osmaniye’de gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOĞAKA) 118. Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. Hatay Valisi ve DOĞAKA Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Masatlı başkanlığında düzenlenen toplantıda; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ve DOĞAKA Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı. Toplantıda; 2024 yılı faaliyet raporu, 2025 yılı çalışma programı, bölgedeki şehirlerde yapımı devam eden ve planlanan yatırımlar gibi pek çok konu ele alındı. Bölgenin kalkınması adına atılması gereken adımlar, yatırımların verimliliği ve sürdürülebilir projeler üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

“İş Birliğiyle Şehrimize Pek Çok Proje Kazandıracağız”

DOĞAKA’nın sağladığı desteklerle Kahramanmaraş’ta birçok önemli projenin hayata geçirildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak DOĞAKA iş birliğiyle şehrimize pek çok yatırım kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Sosyal Girişimcilik Merkezi, Arslanbey Konağı Gastronomi Merkezi, İstihdam Garantili Yüksek Teknolojili Mesleki Eğitim Projesi, Türkoğlu İlçesi Trabzon Hurması Kurutma Tesisi Projesi ve Bertiz Şıra Ürünleri Üretim Tesisi Projesi iş birliğiyle şehrimize kazandırdığımız ve kazandıracağımız yatırımların sadece birkaçı. Bu projeler, Kahramanmaraş’ın istihdamına, girişimciliğin gelişmesine ve yerel ürünlerin değer kazanmasına büyük katkı sunacaktır. Önümüzdeki dönemde de DOĞAKA ile iş birliği içinde şehrimizin gelişimi için yeni projeler üretmeye ve yatırımları artırmaya devam edeceğiz. Birlikte şehrimize daha pek çok proje kazandıracağız” cümlelerini kaydetti.