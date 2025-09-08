Başkan Görgel; “Şehrimizde 45 Bin 352 Konut ve İşyerinin Teslimi Yapıldı”

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Yaralarını birlikte sardığımız kıymetli hemşehrilerimizin yeni yuvalarında huzur, sağlık ve mutlulukla yaşamalarını diliyorum. Rabbim güle güle oturmayı nasip etsin” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Malatya’da düzenlenen tören kapsamında, Kahramanmaraş’ta da 8’inci kura çekimi ve anahtar teslimi programı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı Elbistan Taşburun’daki programda 5 bin 749 konut ve 662 iş yeri hak sahiplerine teslim edilerek toplamda 45 bin 352 konut ve iş yerinin teslim süreci tamamlanmış oldu. Anahtar teslimi sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mevlüt Kurt ve Tuba Köksal, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Fatih Arslan ve AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı Sevgi Türk, yeni evlerine taşınan depremzede hak sahibi Köçeber ve Küçük ailelerini ziyaret etti.

“İnşallah Huzurlu ve Bereketli Bir Şekilde Hayatlarını İdame Ettirirler”

Vatandaşların daima yanında olduklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı tören sonrası Elbistan’da Köçeber ve Küçük ailelerinin evlerine misafir olduk. Misafirperverlikleri, hoş sohbetleri ve güler yüzleri için ailelerimize çok teşekkür ederiz. Evlerini ve iş yerlerini teslim ettiğimiz tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. İnşallah yeni yuvalarında ve iş yerlerinde mutlu, huzurlu ve bereketli bir şekilde hayatlarını idame ettirirler. Bugünkü programla şehrimizde toplam 45 bin 352 konut ve iş yerinin sürecini tamamlamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza şehrimizin her an yanında oldukları için bir kez daha hürmetlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.