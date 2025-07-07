Başkan Görgel’den Ulaşıma Nefes Aldıracak Yeni Proje; Tekerek Tünel Kavşağı Geliyor

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat’ın en işlek arterlerinden Barbaros ve Sümbüllü caddelerinin kesişiminde yer alan kavşakta trafik sorununu ortadan kaldıracak projenin müjdesini verdi. Görgel, “Sümbüllü - Tekerek bağlantısında ‘Tünel Kavşak’ projesi hazırlıyoruz. Bir haftadır alandan sondajlar alınıyor. Ulaşım Master Planımızın verileri tünel kavşağımızın güzergâhını belli edecek. Bu projemizle bölgede pik saatlerde yaşanan yoğunluğu bitireceğiz. Aynı zamanda yaya güvenliği de sağlanmış olacak” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan Fırat Görgel öncülüğünde, şehrin ulaşımını rahatlatacak dev projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Ulaşım altyapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Onikişubat’ın en yoğun trafik akslarından biri olan Barbaros ve Sümbüllü caddelerinin kesişiminde yer alan kavşakta trafik sorununu ortadan kaldıracak yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Başkan Fırat Görgel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölge trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak “Tünel Kavşak” projesinin müjdesini verdi. Başkan Görgel açıklamasında, “Sümbüllü - Tekerek bağlantısında ‘Tünel Kavşak’ projesi hazırlıyoruz. Bir haftadır alandan sondajlar alınıyor. Ulaşım Master Planımızın verileri tünel kavşağımızın güzergâhını belli edecek. Bu projemizle bölgede pik saatlerde yaşanan yoğunluğu bitireceğiz. Aynı zamanda yaya güvenliği de sağlanmış olacak” ifadelerine yer verdi.

Devam Eden Ulaşım Yatırımlarıyla Şehre Yeni Akslar

Paylaşımında şehrin dört bir yanında sürdürülen diğer ulaşım projelerine de değinen Başkan Görgel, 2025 yılını “Kahramanmaraş’ta Ulaşımda Yılı” olarak tanımladıklarını vurguladı. Aynı güzergâhta planlanan bir diğer proje olan Sümbüllü - Kayseri Yolu Köprülü Kavşağı için de kısa süre içerisinde temel atılacağının müjdesini verdi. Görgel, “Bu çalışmalarımızla şehrimizde doğu – batı ekseninde kurulan ulaşım planına, kuzey – güney aksında güçlü ve kesintisiz bir bağlantı yolu kazandırmış olacağız” cümlelerini kaydetti.

Dev Ulaşım Yatırımları

Başkan Görgel, “Kuzey Çevre Yolu, Güney Çevre Yolu, Sanayi Kavşağı, Sümbüllü - Kayseri Yolu Köprülü Kavşağı, Tekerek Tünel Kavşağı, Adana Yolu - Havalimanı Duble Bağlantı Yolu ve Havalimanı Kavşağı gibi önemli projelerimizle şehrimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Aynı zamanda Dulkadiroğlu ve Onikişubat’ta bulvarlarımızı da yenileyerek şehir içi ulaşımı daha konforlu hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.