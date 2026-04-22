Başkan Güler ile yatırım dolu 7 yıl

Ordu yaklaşık yedi yıl içinde ulaşım ve altyapıdan tarım ve turizme, sosyal belediyecilikten teknoloji ve enerji yatırımlarına kadar birçok alanda hayata geçirilen çalışmalarla Ordu, bölgenin yükselen değeri haline geldi. Türkiye’nin en uzun kırsal yol ağına sahip illerinden biri olan kentte yaklaşık üç bin kilometre yol asfalt ve betonla buluşturulurken ilçelerinde kurulan tesisler ile belediye kendi asfaltını üretir hale geldi.

İçme suyu yatırımlarında ise 2 bin kilometre üzerinde yeni hat döşenerek önemli bir eksiklik giderildi. Kanalizasyon altyapısında da 321 kilometrelik modern bir sistem oluşturuldu. Kuraklığa karşı önlemler kapsamında ise 66 içme suyu deposu, 41 fiberglas depo, 3 arıtma tesisi, 60 su alma yapısı, 65 gölet, 3 baraj ve 33 sondaj hizmete alındı.

Başkan Güler’in öncülüğünde ayrıca Melet ve Durugöl başta olmak üzere birçok noktada park, mesire alanı ve sosyal yaşam alanları oluşturuldu. İl genelinde 25 spor sahası ve yaklaşık 17 km bisiklet yolu yapıldı. Belediye filosuna 350 yeni iş makinesi kazandırıldı.

Tarım ve hayvancılık yeniden canlandı

Bölgede tarım ve hayvancılığın gelişmesine de önem veren Başkan Güler, 35 bin dekar atıl tarım arazisini üretime kazandırmasına öncülük ederken 30 üreticiye süt soğutma tankı verilmesi ve 9 noktada 25 ton kapasiteli süt evleri kurulmasını sağladı. Üreticilere ayrıca 5 milyon adet fide dağıtımını sağlayan Güler, yine üreticiler için 28 araçlık Tarım Makineleri Parkı kurdu. Karadeniz’in ilk ve tek Biyoinovasyon Merkezi kurulmasını sağladı. Bölgede 250 başlık Düve Merkezi kurma çalışmaları da sürerken yapılan çalışmalar ile yumurta üretim tesis sayısı 85’e ulaştırıldı. Bugün Ordu’da üretilen yumurtalar Türkiye’nin zincir marketlerinde ‘Ordu Yumurtası’ markasıyla satışa sunuluyor.

Öte yandan kentte turizmi 12 aya yaymak isteyen Başkan Güler, bu anlamda Boztepe, Yason, Hoynat başta olmak üzere birçok turizm destinasyonu modernize ederken Çambaşı Doğa Tesisleri, Çambaşı Kayak Merkezini Türkiye’nin önemli turizm merkezleri haline getirdi. Fatsa Adası, Yoroz Seyir Terası gibi yeni destinasyonları turizme kazandırdı. Altınordu’da Sırrı Paşa ve İsmet Paşa Caddeleri yenilenerek ticaretin ve sosyal yaşamın merkezi haline getirildi.

Ünye limanı ticaret ve turizm limanı haline geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler’in girişimleri ile uluslararası yeterliğine sahip olan Ünye Limanı da konteyner, Ro-Ro taşımacılığı yanı sıra kurvaziyer turizmine de ev sahipliği yapmaya başlarken uzun yıllar atıl durumda kalan Altınordu Atatürk Rıhtımı da yeniden düzenlenerek hem ticaret hem de kruvaziyer gemilerine hazırlanmaya başlandı. Kurulan Aktif Karbon Üretim Tesisi ile fındık atıkları katma değeri yüksek ürüne dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı.

Enerjide kendi kendine yeten şehir

Enerji yatırımlarıyla Ordu üretim yapan bir şehir haline geldi. Akkuş’ta rüzgar enerjisi yatırımları desteklenirken, belediye tesislerinde güneş enerjisi sistemleri kuruldu. Durugöl Yerleşkesi’nde mini hidroelektrik santral devreye alınırken, otogar çatısına kurulan sistemle elektrik üretimi sağlandı. Çaybaşı ilçesinde bulunan katı atık düzenli depolama sahası, enerji üretim tesisi inşa edildi. Altınordu ve Ünye Mekanik Ayırma tesislerinden gelen günlük yaklaşık 260 ton organik atık enerjiye dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı.

Başkan Güler tarafından ayrıca Şehit Necati Gürkaya Gemisi ve Kuzey Yıldızı teknesi ile Yoroz Rüzgarı tekneleri şehre kazandırıldı. Kentte tekne ve kano üretimi sağlandı. Su Sporları Merkezi kuruldu. Karavan Park ve Motopark alanları da hizmete açılarak kano ve yelken faaliyetleri yanı sıra sörf sporu başladı.

Ordu sosyal tesislerle donatıldı

Ordu’da sosyal tesis yatırımlarıyla yeni alanlar oluşturuldu. Çamlı Köşk Kafe, Panorama Kafe, Kumbaşı Balık Restoranı, Aktaş Plajı, Ünye Çınarsuyu ve Çamlık gibi tesisler hizmete açılırken sosyal proje kapsamında da her gün bin kişiye sıcak yemek ulaştırıldı. Halk Ekmek uygulamasıyla ucuz ekmek hizmeti sağlandı. Sosyal Market, Engelsiz Taksi, Yaşlı Yaşam Merkezi, Aile Destek Merkezi gibi çalışmalarla sosyal belediyecilikte öncü oldu. Üniversite öğrencilerine yönelik “Ders Arası Çorba” uygulaması, Kent Çamaşırhanesi’nin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine yönelik sağlık destekleri hayata geçirildi. Kurulan ORYAZ AŞ. ile yerli yazılım ve teknoloji üretimi başlatıldı. Akıllı su sayaçları, CNC makineleri ve enerji üreten sistemler geliştirildi. Yazılım eğitimleri düzenlenerek geleceğin mesleklerine yönelik altyapı oluşturuldu.

Ordu’ya estetik dokunuş

Kentsel dönüşüm ve estetik projelerle şehir modern bir kimliğe kavuştu. Millet bahçeleri, meydan düzenlemeleri ve cephe yenilemeleri ile kent estetik açıdan yeniden tasarlandı. Tarihi yapılar restore edilerek turizme kazandırıldı. Kurul Kalesi ve Fatsa Cıngırt Kalesi’nde yapılan kazılarına destek verildi. Rüsumat No: 4 Gemisi’nin aynı yerinde birebir ölçülerine göre inşası ise şehrin tarihine sahip çıkıldığının önemli bir göstergesi oldu. Kahraman Sağra Fındık Müzesi düzenlenerek ziyarete açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in kıyıları halka açma hedefi doğrultusunda sahiller halkın vakit geçirebildiği sosyal yaşam alanlarına dönüştü. Kentin otopark sorunu çözümü içinde 2 bin araçlık Millet Bahçesi ve Otoparkı inşaatı hızla sürüyor.

Halk arasında “Millet Düzü” olarak bilinen alan, Büyükşehir öncülüğünde yürütülen proje ile şehir, ticaret, ulaşım ve sosyal yaşamı buluşturan yeni bir çekim merkezine kavuşuyor. Toplam 5 bin 700 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek projede; 1 restoran binası, 43 dükkân, 14 ofis yer alacak. Yer altında 2 katlı, 241 araç kapasiteli kapalı otopark bulunurken, projenin üst kısmı ise meydan olarak vatandaşların kullanımına sunulacak.

Kadın üreticilere dev destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve başladığı günden bu yana Ordu’da kadın kooperatiflerinin sayısında her geçen gün artış yaşandı. 7 yılda kurulan kadın kooperatiflerinin sayısı 19’a ulaştı. Ayrıca Kyble çikolata üretimi ile Ordu'nun yeni bir çikolata markası oluşturuldu. Ayrıca son 7 yılda kültür ve sanatın merkezi haline gelen Ordu’da toplam 1213 etkinlik düzenlendi.