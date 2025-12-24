Başkan İlker Duran: ‘Sektörlerin rekabet gücü artacak’

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Kimya Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUKSİAD), ilk olağan genel kurul toplantısını BTSO Çok Amaçlı Salonu’nda yaptı. Genel kurulda konuşan Başkan İlker Duran, derneğin kuruluş felsefesine ve kimya sektörünün stratejik önemine dikkat çekti. Kimya sektörünün sanayideki önemine vurgu yapan Duran, “Kimya sektörü; üretim yapan tüm sektörlere girdi sağlayan, kapsayıcı, stratejik ve yüksek katma değerli bir alandır. Kimya sektörü güçlendikçe otomotivden tekstile, savunmadan tarıma kadar tüm sektörlerin rekabet gücü artar” dedi. Kimya sektörünün stratejik bir alan olduğunun altını çizen Duran, BUKSİAD’ın önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini de paylaştı. Yeni başlatılacak 3. Kimya UR-GE Projesi ile 1 milyar dolar ihracat hedeflediklerini belirten Duran, nano teknoloji, nadir toprak elementleri ve bor madeni gibi stratejik alanlarda söz sahibi olmayı amaçladıklarını ifade etti. Yüksek teknoloji ve yapay zekâ destekli kimyasal üretim süreçlerinin sektöre kazandırılmasının öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Duran, Bursa’da ilk kez bir “Kimya Fuarı” düzenlemeyi ve Kimya KOBİ OSB projesini hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu konuda girişimlerin başladığını kaydeden Duran, önümüzdeki süreçte önemli gelişmeler yaşanacağına inandıklarını belirtti.

Ortak hareket kültürü

Eğitim ve üniversite–sanayi iş birliğine de değinen Duran, Uludağ Üniversitesi bünyesinde “Kimya Meslek Yüksekokulu” ve “Kimya Mühendisliği Bölümü” açılmasının Bursa için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Duran, “BUKSİAD çatısı altında dayanışmayı, iş birliğini ve ortak hareket kültürünü kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Tek başına güçlü olmak mümkündür ancak sürdürülebilir başarı ancak birlikte hareket ettiğimizde gerçekleşir. Bugün gördüğümüz tablo, belki daha önce atılması gereken ama bugün anlam kazanan önemli bir adımı hep birlikte hayata geçirdiğimizi gösteriyor” ifadelerini kullandı. BUKSİAD’da yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. Yönetim Kurulu Asil Üyeler: İlker Duran, Emine Atabekoğlu, Kezban Kunter, Çiğdem Mutaf, Melih İyigüllü, Yalçın Ağaoğlu, Aykut Yavrucu, Ömer Annaç, Tulga Gürsoy, Altan Ulutaş, Kamil Burak Altolmaz.