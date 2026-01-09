Başkan Kayan, MEP’te yer almayacaklarını açıkladı

MÜSİAD Mersin Şubesi olarak, kuruluş amacı Mersin’e ortak akılla katkı sunmak, şehrin ekonomik sorunlarını tek ses ve güçlü bir lobi anlayışıyla yerelde ve genelde ilgili kurumlara taşımak olan MEP’in geldiği noktayı üzülerek takip ettiklerini belirten Kayan, son dönemde platformun, kamu ve toplum yararından uzaklaşarak bazı kişi ve grupların makam, mevki ve koltuk arayışlarının adresi haline geldiği öne sürdü.

“MEP icra ya da güç merkezi değil”

MEP’in kuruluş felsefesini hatırlatan Kayan, “Tüm dernek ve kurumların eşit temsiliyle, dönem sözcülüğü sistemiyle çalışan ortak bir akıl platformu oluşturmak. Tüm kurumların yuvarlak masa kültürüyle bir araya geldiği, istişareyi esas alan ortak akıl zemininde Mersin’e yönelik çözüm üretmek MEP’in kuruluş amacının temel parçasıdır” ifadelerini kullandı. MEP’in bir icra ya da güç merkezi olmadığı özellikle vurgulayan Kayan, platformun dernek başkanları üzerinde yeni bir otorite alanı oluşturmak, kişisel ikbal hesapları yürütmek ya da demokratik olmayan yöntemleri meşrulaştırmak için kullanılamayacağını söyledi.

“Kararımız kişilerle alakalı değil”

Seçim şeklinin, görev sürelerinin ve yönetim anlayışının MEP’in kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını ifade eden Kayan, MEP’in kentin menfaatini öncelemek yerine kişisel hesaplara hizmet eder hale getirilmeye çalışıldığını ve bu yapının kabul edilemez olduğunu kaydetti. MÜSİAD olarak aldıkları kararı açıklayan Kayan, “Kendi menfaatleri için hareket eden, temsil gücünü şahsi hırslarına alet eden, ortak aklı değil, kişisel koltukları önceleyen, demokratik olmayan yöntemleri normalleştiren hiçbir yapının parçası olmayız, olamayız. MÜSİAD’ın kamu yararına çalışan bir dernek olduğu gerçeğiyle, bulunduğu her platformda da kamu ve toplum yararını gözetmesi temel ilkesidir” dedi. Söz konusu kararın kişilerle ilgili olmadığının altını çizen Kayan, asıl sorunun kurumsallığın sağlanamaması ve ortak hedefler doğrultusunda birlikte hareket etme kültürünün hayata geçirilememesi olduğunu aktardı.