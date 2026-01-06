Başkan Kayan: “Mersin ihracatı son çeyrekte ivme kazandı”

İhracatçı firmaların kanuni merkezleri baz alınarak hazırlanan verilere göre, Mersin’in 1 Ocak–31 Aralık dönemindeki ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artarak 3 milyar 629 milyon dolar seviyesine yükseldiği görüldü. Buna göre kentin 2024 yılı ihracatı 3 milyar 146 milyon dolar olarak gerçekleşirken, söz konusu artış orana bakıldığında Mersin, Türkiye genelinde ihracat artışının üzerinde bir performans sergiledi.

“Son çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşandı”

Mersin’in ihracat performansını değerlendiren MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, yılın ilk yarısında küresel piyasalardaki belirsizlikler, maliyet baskıları ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle dalgalı bir seyir izlediğini, buna karşın yılın son çeyreğinde üretim ve ihracat tarafında güçlü bir toparlanma yaşandığını söyledi. Ocak ayında 282 milyon dolar, Şubat ayında 252 milyon dolar, Mart ayında 287 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Kayan, “Nisan ayında ihracat rakamları 223 milyon dolara kadar geriledi. Mayıs ayında 262 milyon dolar ile kısmi bir toparlanma sağlandı, Haziran ayında ise ihracat 220 milyon dolar seviyesinde kaldı. Bu dönem, firmalarımız açısından temkinli bir sürecin yaşandığı bir zaman dilimi oldu” dedi.

“Doğru politikalarla daha yüksek rakamlar mümkün”

Yaz aylarında ihracatta görece bir istikrar sağlandığını belirten Kayan, “Temmuz ayında 257 milyon dolar, Ağustos ayında 253 milyon dolar ihracat yapılırken, Eylül ayında rakam 269 milyon dolara yükseldi. Ekim ayında ihracat 384 milyon dolar, Kasım ayında 440 milyon dolar, Aralık ayında ise 498 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Son çeyrekte yakalanan bu ivme sanayi üretimindeki artış, siparişlerin hızlanması ve ihracatçıların pazarlara daha güçlü tutunmasıyla doğrudan ilişkilidir” ifadelerini kullandı.

“En güçlü pay sanayinin”

Sektörel dağılıma bakıldığında sanayi ağırlıklı sektörlerin belirgin biçimde öne çıktığını aktaran Kayan, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının yüzde 105 artışla 209,9 milyon dolara, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının ise yüzde 332,9’luk rekor artışla 229,9 milyon dolara ulaştığını söyledi. Elektrik ve elektronik sektöründe yüzde 82, maden ve metallerde yüzde 67,1, tekstil ve hammaddelerinde ise yüzde 24,6 oranında artış kaydedildiğini dile getiren Kayan, “Bu veriler, Mersin’in ihracatının birkaç sektöre bağlı kalmadığını, sanayi yapısının her geçen yıl daha dengeli ve çeşitlenmiş bir yapıya kavuştuğunu ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

“Mersin, daha yüksek potansiyele sahip”

Genel değerlendirmesinde 2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Kayan, 2025 yılı ihracat verilerinin yalnızca rakamsal bir artışı değil, aynı zamanda yapısal bir güçlenmeyi de işaret ettiğini belirterek, “Finansman, enerji ve lojistik maliyetlerine yönelik desteklerin artırılması ve ihracatçıya öngörülebilir bir ortam sunulması halinde, Mersin’in 2026 yılında çok daha yüksek ihracat rakamlarını yakalayabilecek güçlü bir potansiyele sahip olduğu açıktır” dedi.