Başkan Kayan, “Mersin ihracatının yüzde 40’ını MÜSİAD Mersin üyeleri oluşturuyor”

MÜSİAD Mersin Şubesi, sektörler arası iş birliğini güçlendirmek, üyeler arası ticareti artırmak ve genel merkez ile şubeler arasındaki koordinasyonu daha da ileri taşımak amacıyla “Sektör Kurulları Tanıtımı ve Üye Buluşması” programını gerçekleştirdi. Program boyunca MÜSİAD’ın 16 ayrı sektörde yürüttüğü çalışmalar, yakın ve orta vadede planlanan tedarikçi günleri, sektörel çalıştaylar, MÜSİAD EXPO, finansmana erişim modelleri, dijital dönüşüm projeleri ve yeni dönem vizyonu kapsamlı şekilde ele alındı.

“STK’larla iletişim halindeyiz”

Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin’in ekonomik gücünü MÜSİAD’ın ulusal ve uluslararası vizyonuyla buluşturduklarını belirterek, “Vizyonuyla Mersin’imizi en iyi şekilde temsil etme noktasında bir çalışma yürütüyoruz. Yönetim kurulumuz ve üyelerimizle birlikte MÜSİAD’ımızın uluslararası vizyonunu, kurumsal duruşunu ve değerlerini Mersin’imizin tüm renkleriyle birleştirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Kayan, MÜSİAD Mersin’in yalnızca üyelerine değil, şehrin tamamına değer katan bir yapı olduğunu vurgulayarak, tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

MÜSİAD Sektör Kurullarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Çınar ise, Mersin’de yürütülen çalışmaların genel merkez tarafından yakından takip edildiğini belirterek, “Mersin’de yaptığınız faaliyetler gerçekten çok kıymetli. Genel Merkez nezdinde Mersin Şubemizi, örnek ve başarılı şubelerimiz arasında görüyoruz” şeklinde konuştu. Çınar, sektör kurullarının Türkiye genelindeki tüm şubelerle sürekli temas halinde çalıştığını ve üyeleri ortak hedefler etrafında bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi. MÜSİAD Genel Merkezi’nin yürüttüğü en önemli faaliyetlerden biri olan Tedarikçi Günleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaşan Çınar, bu organizasyonların üyeler için doğrudan ticari fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “18 Şubat’ta İstanbul Genel Merkezimizde Turizm Sektör Kurulu Tedarikçi Günleri’ni düzenleyeceğiz. 31 Mart’ta ise TUSAŞ Genel Merkezi’nde Savunma Sanayii Tedarikçi Günlerini gerçekleştireceğiz. Bu programlar, üyelerimizin büyük kurumlarla birebir temas kurmasını sağlıyor.”