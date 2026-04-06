Başkan Kayan: “Mersin ihracatta hız kesmiyor”

Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM) tarafından ihracatçı firmaların kanuni merkezleri baz alınarak hazırlanan 1 Ocak-31 Mart ihracat verilerine göre 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’nin toplam ihracatı 63,3 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde Mersin, yaklaşık 950,5 milyon dolarlık ihracat yaparak ülke genelinden yüzde 1,50 pay aldı. İhracatını geçen yıla oranla yüzde 9,97 artıran Mersin, bu büyüme hızıyla Türkiye ortalamasının üzerine çıkmayı başardı.

Mersin 2026’ya güçlü bir giriş yaptı

Verileri değerlendiren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin’in 2026 yılı ilk çeyrek performansının aylar bazında incelendiğinde, yılın ilk ayında daha güçlü bir başlangıç yapıldığını, şubat ve martta ise daha temkinli bir görünüm oluştuğunu söyledi. Ocak ayında 371 milyon 260 bin dolar, şubat ayında 297 milyon 193 bin dolar, mart ayında ise 281 milyon 995 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Kayan, “Ocaktan şubata ihracatta yüzde 19,9, şubattan marta ise yüzde 5,1 oranında gerileme yaşandı. Mart ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 4,8 düşüş gösterdi. Buna rağmen ilk çeyrek toplamında ortaya çıkan yüzde 9,97’lik artış, Mersin’in yılı güçlü bir tabanla karşıladığını göstermektedir” dedi.

Mart ayı verileri temkinli tabloya işaret etti

2026 yılının mart ayında Mersin ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azalarak 296 milyon 212 bin dolardan 281 milyon 995 bin dolar seviyesine gerilediğini belirten Kayan, şubat ayına göre de yüzde 5,1’lik düşüş yaşandığını söyledi. Kayan, Mersin’in Mart 2026’da 281 milyon 995 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, Türkiye’nin aynı ay toplam ihracatının ise İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler farkı dahil 21 milyar 918 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, bu tabloyla Mersin’in Türkiye ihracatındaki payının yaklaşık yüzde 1,29 seviyesinde olduğunu kaydetti.

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, mart ayında Orta Doğu’daki gerilim ve Hürmüz hattında artan belirsizliğin Mersin ihracatında sektörler arasında belirgin bir ayrışma oluşturduğunu söyledi. Kayan, martta toplam ihracatın yıllık bazda yüzde 4,8 gerilediğini, buna karşılık yaş meyve ve sebzede yüzde 24,7, hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 23,1, tekstil ve hammaddelerinde yüzde 34,9 artış yaşandığını, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde ise yüzde 17 düşüş görüldüğünü belirtti. Bu tablonun etkinin tek yönlü olmadığını ortaya koyduğunu ifade eden Kayan, bazı sektörlerin maliyet ve lojistik baskısıyla gerilediğini, Avrupa’ya yakınlık ve tedarik güvenliği avantajına sahip üretim kollarında ise Mersin’in daha güçlü bir konuma geldiğini vurguladı.

Tarım güçlü seyrini korudu

Sektörel dağılıma bakıldığında yaş meyve ve sebze sektörünün ilk çeyrekte yine belirleyici rol oynadığını vurgulayan Kayan, bu kalemde ihracatın yüzde 44,2 artışla 273 milyon 164 bin dolardan 393 milyon 957 bin dolara yükseldiğini söyledi. Kayan, “Yaş meyve ve sebze sektörü tek başına ilk çeyrekte Mersin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 41’ini oluşturdu. Bu tablo, Mersin’in tarımsal üretim ve dış pazara erişim kabiliyetinin halen çok güçlü olduğunu göstermektedir” dedi.