Başkan Kayan: “Mersin ihracatta istikrarı koruyor”

TİM verilerini değerlendiren MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, 2026 yılı Ocak ayında ihracatta ilk 7 sırayı İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Sakarya’nın aldığını bu illerin ardından Mersin, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 8’inci sırada yer alarak Türkiye ihracat ligindeki konumunu koruduğunu dile getirdi.

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, “Mersin’in, ihracatta ilk 7 büyük sanayi ve üretim merkezinin hemen arkasında konumlanması, kent ekonomisi adına son derece kıymetlidir. Bu tablo, Mersin’in geçici sıçramalarla değil, sürdürülebilir bir üretim yapısıyla ilerlediğini göstermektedir” dedi.

2026 yılı Ocak ayında Mersin merkezli firmaların 373 milyon 22 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirten Kayan, bu rakamın yalnızca aylık bir artışı değil, son dönemde oluşan yapısal toparlanmayı da yansıttığını ifade ederek, “Türkiye’nin toplam ihracatının 20,3 milyar dolar olduğu bir tabloda, Mersin’in 373 milyon doları aşan performansla ilk 10 içinde kalması, kentimizin üretim, lojistik ve dış ticaret kabiliyetinin somut göstergesidir” şeklinde konuştu.

2026 Ocak verilerinin tesadüf olmadığını dile getiren Kayan, “2025’te edinilen tecrübeler, bugün daha bilinçli bir ihracat yapısına dönüşmektedir. Finansman, enerji ve lojistik alanlarında doğru desteklerle bu ivme korunursa, Mersin yıl genelinde çok daha güçlü rakamları rahatlıkla yakalayacaktır. Ocak ayında yakalanan 373 milyon dolarlık ihracat performansı elbette sevindirici. Ancak bu rakamı asıl anlamlı kılacak olan, yılın tamamına yayılan istikrarlı bir artış trendidir. 2025 yılında ay ay dalgalı bir seyir yaşadık, buna rağmen yılı güçlü bir son çeyrekle kapattık. 2026’nın ilk ayı, bu ivmenin devam edebileceğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Mersin’in ihracatta Türkiye genelinde 8’inci sıradaki yerini korumasının önemli bir gösterge olduğunu ifade eden Kayan, “Bu sıralama bize şunu söylüyor, Mersin, geçici sıçramalarla değil, üretim ve lojistik altyapısını koruyarak ilerliyor. Ancak bu konumu daha yukarı taşımak için katma değerli üretimi artırmak zorundayız” dedi.