Başkan Kılca: İsmil’e 1 milyar liralık yatırım kazandırdık

Burcu SUNA



KONYA - Karatay Belediyesi kazandırdığı projelerle ilçenin prestijine katkı sunuyor. Merkez ya da merkeze uzak ayrımı yapmadıklarını hatırlatan Hasan Kılca; İsmil’e 1 milyar liralık yatırım kazandırdıklarına dikkat çekti. Bu kapsamda İsmil’in sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlaması amacıyla çalışmalarına başlanan 30 iş yerinden oluşan İsmil Çarşı ve Ekmek Fırınının açılışı gerçekleştirildi.



İsmil Çarşının 2 bin 50 metrekare inşaat alanında 33 milyona, Ekmek Fırının ise 267 metrekare inşaat alanında 2 milyon 400 bine mal olduğunu ifade eden Başkan Hasan Kılca; 30 bağımsız iş yerinden oluşan İsmil Çarşı’nın ve Ekmek Fırının yöre esnafına ve mahallenin dönüşümüne katkı sağlayacağını kaydetti.

Karatay'ımıza yatırım üstüne yatırım kazandırıyoruz

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Hasan Kılca, İsmil Çarşı ile Ekmek Fırını ile birlikte esnafın daha güzel ve modern iş yerlerinde bölge halkına hizmet vereceğini ifade ederek; esnafa hayırlı iş ve bol kazanç temennisinde bulundu.

Hasan Kılca; “Göreve geldiğimiz günden bu güne aynı heyecan ve motivasyonla hizmet halkalarımıza bir yenisini ekliyor ve Karatay’ı yarınların yükselen yıldızı yapma hedefine emin adımlarla yürüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ekiplerimiz İsmil’den hiç çıkmadı. Karatay Belediyesi olarak İsmil’de parke çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu yıl ki yapacağımız parke çalışmaları ile birlikte yıl sonuna kadar 450 bin metrekare parkeyi İsmil merkezimize inşa etmiş olacağız. Yine İsmil’imizin bağlantı yolları ve çevre yolu hizmet süremiz içerisinde yapıldı. Ana arterler asfalt olarak tamamlandı. Ovakavağı’nda 9 kilometrelik bir yolu sıcak asfalt olarak tamamladık. Yine Hayıroğlu ve Sakyatan’a kadar yollar yaptık. İsmil’imize Büyükşehir belediyemizle, meclis üyelerimizle birlikte yatırım üstüne yatırım kazandırmaya devam ediyoruz. Bizim için Karatay’ın uzak yakın mahalle ayrımı diye bir şey yok. Her mahalleye aynı yatırımı aynı hizmeti götürmeye devam ediyoruz” dedi.

Bizler gücümüzü hemşehrilerimizden alıyoruz

Gelişen ve büyüyen bir Karatay’a katkı sunmak için çalıştıklarını kaydeden Hasan Kılca, şöyle devam etti; “Karatay Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan ve bugün açılışını yaptığımız İsmil Çarşı’mız 2 bin 50 metrekare inşaat alanına sahip olup 30 bağımsız iş yerinden oluşuyor. Güncel toplam maliyeti 33 Milyon liradır. Açılışını yaptığımız diğer bir hizmetimiz ise İsmil Ekmek Fırını. İçerisinde; fırın, fermantasyon, hamur hazırlama, ofis ve mutfaktan oluşan tesis 267 metrekare inşaat alanına sahiptir. Açık otoparkı ile birlikte ekmek fırınımızın bugünkü yatırım değeri 2 Milyon 400 Bin liradır. Her iki yatırımın değeri toplamda 35 milyonu geçiyor. Karatay Termal Tatil Köyümüz ile de bölgemizde büyük bir canlılık kattık. Termal Tatil Köyümüzle ve bugün açılışını yaptığımız İsmil Çarşı ve İsmil Ekmek Fırını ile birlikte yatırımlarının toplam maliyet bedeli 1 Milyarı aştı. Tüm bu yatırımları ilçemize kazandırırken başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Milletvekillerimizden, Genel Başkan Yardımcılarımızdan, Teşkilatlarımızdan ve halkımızdan büyük destek alıyoruz. Allah’a şükrediyorum bizlere bu güzel millete hizmet etme şansı verdiği için. Bizler gücümüzü hemşehrilerimizden ve onların sevgisinden alıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle İsmil Çarşı ve İsmil Ekmek Fırını esnafımıza, bölge halkımıza ve tüm Karataylı hemşerilerimize hayırlı olsun. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daimi kılsın.”

Karatay’ın bahtı yüksek ilçeler arasında olduğuna dikkat çeken Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya Milletvekili Adayı Muhammed Zeren; İsmil Çarşı ve Ekmek Fırınının Karatay’a yeni ekonomik kazanım sağlayacağını ifade etti.

Zeren şunları söyledi; “Bazı illerin ilçelerin bahtı vardır bu baht o şehirleri Türkiye’nin markası yapar. Hizmet denilince belediyecilik denilince bütün milletimizin aklına o il ve ilçeler gelir. Bunlardan biri nasıl ki Konya ise Konya’da da Karatay’ımızdır. Allah’a hamd olsun hem Konyalılar hem de Karataylılar olarak büyük bir nimetin sahibiyiz. Biz gücümüzü ‘halka hizmet Hakka hizmettir’ olarak benimsemiş belediye başkanlarımızdan ve ilçe başkanlarımızdan alıyoruz. Bu bağlamda Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya ve çalışma ekibine Karatay’ın her noktasına dokundukları için teşekkür ediyoruz. Belediyelere düşen görev sadece sosyal belediyecilik değil aynı zamanda üreten belediyeciliktir. Belediyelerin üretime katkısı ekonomik alanlar açarak ilçelerimizin ekonomik gücünü arttırmak olmalıdır. Bugün açılışını yaptığımız bu dükkanlar Karatay’ımız için yeni ekonomik kazanım, yeni katma değer olma özelliği de taşımaktadır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”

İsmil bu dönemde rekor hizmet aldı

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, İsmil Çarşı ve Ekmek Fırını’nın hayırlı olmasını dileyerek Karatay’da her gün yeni bir yatırımın hizmete girdiğinden söz etti.

Mehmet Genç; “Bizlerin siyaseti eser siyaseti, hizmet siyasetidir ve bizler AK Parti Ailesi olarak her zaman bu anlayışla hareket ediyoruz. Bugüne kadar verilen sözler yerine geldi. Bundan sonrada Karatay’ımızın neye ihtiyacı varsa, hemşehrilerimizin ne talebi varsa birlik ve beraberlik içerisinde yapılmaya devam edilecek. İsmil, Cumhuriyet tarihi boyunca en büyük yatırımlarını alıyor. Bunlar bizim dönemimizde oldu. Termal Tesisi ile çarşısı ile fırını ile alt yapısı ve üst yapısı ile her yönüyle rekor oranda hizmet almış durumda. Bu yatırım ve hizmetleri için belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

İhtiyaç duyulan her alanda AK Partili Belediyeler var

AK Parti İl Başkan Vekili Fahrettin Kulu, Karatay Belediyesi’nin güzel bir hizmetini daha açmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktararak; AK Partili Belediyelerin ihtiyaç duyulan her alanda yatırımlar ile vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Fahrettin Kulu açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Bugün Karatay Belediyemizin önemli bir yatırımda daha bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. AK Partili belediyelerimiz hayatın her alanında vatandaşımızın her ihtiyacına cevap verecek yatırım ve hizmetleri bir bir hayata geçiriyor. Bugün de İsmil Mahallemize Karatay Belediyemiz tarafından kazandırılan 30 adet iş yerinden oluşan çarşının ve fırının açılış törenini gerçekleştirdik. Şehrimize ilçemize hayırlı olmasını bereketli kazançlara vesile olmasını temenni ediyorum. Başta Karatay Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimiz sunuyorum.”



Cumhur İttifakı belediyeleri halka hizmet ediyor

MHP İl Başkanı Remzi Karaaslan da İsmil Çarşı ve İsmil Ekmek Fırının hayata geçmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Remzi Karaaslan Cumhur İttifakı belediyelerinin halka hizmetteki başarısından bahsederek; “Karatay’da her gün yeni bir yatırım hizmete giriyor. Karatay bölgemizde hem merkezde hem de merkeze uzak mahallerdeki hizmetleri takdire şayandır. Cumhur ittifakının belediyeleri hizmet üreten ve çalışan belediyelerdir. Şehrimizin neye ihtiyacı varsa, hemşehrilerimizin ne talebi varsa birlik ve beraberlik içerisinde yapılmaya devam edilecek. Bu güzel tesisi ilçemize kazandıran Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’yı ve ekibini tebrik ediyorum. İsmil’e kazandırılan ticaret merkezinin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Karatay Belediyesi’nin hizmetleriyle ilçeye değer kattığını aktardı.

Mustafa Uzbaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Böylesine değerli açılışlarla hemşehrilerimizin karşısında olmak bizleri gururlandırıyor. Bu iki güzel eser İsmil’e, Konya’mıza hayırlı uğurlu olsun. Konya son 20 yılda eşine az rastlanır bir kalkınma çağına sahne oldu. AK Parti döneminde Konya’ya yapılan yatırımlar cumhuriyet tarihi boyunca yapılan yatırımların çok üzerinde. Hem merkezi hükümetin desteği hem de bizim yerel yönetimler olarak yaptığımız çalışmalar sayesinde Konya tam manasıyla ihya ediliyor. AK Parti hükümetimiz tarafından 2002 ve 2020 yılları arasında şehrimize tam 168 milyarın üzerinde yatırım yapıldı. Tüm bu yatırımlarla Konya artık dünya standartlarına sahip Türkiye’ye örnek bir şehir haline geldi. Bu yatırımları hayata geçirirken bizleri yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, teşkilatlarımıza ve siz kıymetli hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum.”

Karatay'ın başarılı ve çalışkan bir başkanı var

Son olarak konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı Karatay’ın başarılı ve çalışkan bir belediye başkanına sahip olduğu belirtti.

Mustafa Kalaycı; “Açılışını yapmakta olduğumuz 30 işyerinden oluşan İsmil Çarşısı ile İsmil ekmek fırınımızın İsmil’imize hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten çok çalışkan bir belediye başkanımız var. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca hizmet kervanına yeni hizmetleri ve eserleri ekliyor bunun şahidiyiz. Gerek belediye başkanımıza gerek çalışma ekibine yürekten teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum. Konya’mızın marka değerine belediye başkanlarımız büyük katkı sunmakta, Konya’mıza hizmet konusunda gerekenleri yapıyor. Biz cumhur ittifakı olarak hizmet siyaseti yapıyoruz, eser siyaseti yapıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız her gün Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli olan yerli ve milli eserlerimizin açılışını yapıyor, hizmet alımını gerçekleştiriyor. Bizler de bu doğrultuda Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tekrar İsmil çarşımızın ve Ekmek Fırını’nın bölgeye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İsmil Çarşı ve Ekmek Fırınının açılışına Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Tahir Özer, MHP Karatay İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğru, Konya Ülkü Ocakları Başkanı Türker Türkoğlu, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri İsmil Çarşı ve Ekmek Fırını açılışından sonra yeni iş yerlerine geçen esnafı ziyaret etti. Ardından ise bölge esnafı ile sohbet edip taleplerini dinleyen protokol üyeleri ayrıca vatandaşlarla da bir araya geldi.