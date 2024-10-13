Başkan Memiş, ödül töreninde açıkladı: AHBİB, yeni dönem için hedef büyüttü

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Türkiye’nin 2023 yılındaki 12,4 milyar dolarlık sektör ihracatına 2,1 milyar dolarlık destek veren AHBİB’in en fazla dış satım yapan 27 üye firması, Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde onore edildi. AHBİB Başkanı Veysel Memiş’in ev sahipliğindeki organizasyona Vali Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Özgür Emire, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol, Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir ve iş insanları katıldı.

Birliğin hedeflerini ve çalışmalarını anlattı

Türkiye’nin yüksek enflasyonla mücadelesinde ihracatla elde edilen döviz ihtiyacının önemini vurgulayan AHBİB Başkanı Veysel Memiş, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıldönümünde sektör ihracatına yüzde 17’lik destek verdik. Önümüzdeki dönemde bu aranı yüzde 30’un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Almanya, ABD, Dubai, Singapur, Rusya’daki prestijli fuarlara katılım sağladık. Yine Etiyopya’dan alım heyeti organizasyonu gerçekleştirip, İtalya Salerno’ya sektörel ticaret heyeti düzenledik. Yeni pazar arayışları ve çeşitliliği artırmaya yönelik faaliyetlerin yanı sıra tanıtım çalışmaları da aralıksız sürüyor. Bulgur Tanıtım Projesi’ni hayata geçirdik. Sektörümüzde önemli bir yeri olan bulgurun Rusya’da tanıtımını yaparak imajını geliştiriyor, pazardaki sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyoruz. Proje kapsamında Hasat Yolu faaliyetini eş zamanlı yürütüyoruz. Rusya’nın gastronomi, sosyal medya fenomeni ve medya mensuplarını bulgurun ana üretim merkezi olan Mardin’de misafir edip, interaktif deneyimlerle tanıtımlar gerçekleştirdik” dedi.

Firmaları tebrik edip sosyal projelere destek istedi

İhracatçı firmaları ve AHBİB ailesini tebrik eden Vali Ali Hamza Pehlivan ise ihracatın yıldızları listesinde 7 Mersin firmasının bulunması nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Firma temsilcilerinden sosyal projelere destek isteyen Vali Pehlivan, “Sizler gerek pandemi gerek deprem sürecinde gösterdiğiniz yüksek duyarlılıkla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Depremlerde zarar gören okulların yeniden inşası ve onarım süreci devam ediyor. Firmalarımızın bu konuya da hassasiyetle yaklaşacaklarına, aynı zamanda sportif faaliyetlere gerekli desteği sağlayacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından ihracatın yıldız firmalarının temsilcilerine plaketleri teslim edildi. İhracattaki başarılarıyla ödül alan şirketler şöyle sıralandı: Arbel Bakliyat, Başhan Agro, Memişoğlu Tarım Ürünleri, Armada Gıda, Aves Enerji Yağ, ADM Besin, Omnia Nişasta, Dicle Gıda, Durum Gıda, Pioneer Tohumculuk, Tat Nişasta, Akyem Adana Yem, Anı Bisküvi, Bifa Bisküvi, Modern Çikolata, Şimşek Bisküvi, Lark Gıda, Özalp Un ve Unlu Mamuller, Oylum, Öz-Yıl Un, Eryağ-Erciyes Yağ, Bakers Unlu Mamullar, Ekrem Agro, Bayramoğlu Kardeşler, Mirbey Un, Progen Tohum ve İnci Bulgur.