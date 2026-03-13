Başkan Ömeroğlu Dilovası’ndaki yatırımları basınla paylaştı

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Dilovası’nda düzenlenen sahur programında basın mensuplarıyla bir araya gelerek ilçede hayata geçirilecek projeler ve yürütülen çalışmalarla ilgili kapsamlı açıklamalarda bulundu. Küçük sanayi sitesinden sosyal tesislere, tır ve kamyon parkından çocuk ve huzurevi projelerine kadar pek çok alanda devam eden çalışmaların detayları hakkında bilgi verdi.

Küçük sanayi sitesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Ömeroğlu, “Yaklaşık 125 dükkândan oluşacak küçük sanayi sitesi projemiz için hazırlıklarımızı tamamladık. Projemiz birkaç gün içinde ihale sürecine girecek. İhaleyi Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştireceğiz. Sürecin tamamlanmasının ardından da kısa süre içinde projemizin temelini atmayı planlıyoruz. Bununla birlikte sanayide kullanılmak üzere planlanan deniz suyu arıtma projemizle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

“Depolama projenin ilçemize olumsuz bir etkisi olmayacak”

Depolama alanı projesine de değinen Ömeroğlu, “Söz konusu depolama alanı projesi hem bakanlık hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandı. Projenin Tavşancıl’ın üst tarafında, Nuh Çimento taş ocakları mevkiine doğru yapılması planlanıyor. Ancak kamuoyunda yanlış bilgilendirmeler nedeniyle bazı tepkiler oluştu. Proje, Nuh Çimento taş ocağı ile Tavşancıl arasında kalan bölgede hayata geçirilecek. Alan yaklaşık 300 metre geri çekilerek koruma alanı oluşturuldu. Yapılan düzenlemelerle birlikte projenin ilçemize olumsuz bir etkisi olmayacak şekilde planlandığını özellikle vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.

Dilovası’nda uzun süredir ihtiyaç duyulan tır ve kamyon parkı için de çalışma yürüttüklerini belirten Ömeroğlu, “Kuzey OSB’lere çıkan yolun sol tarafında hâlihazırda tırların park ettiği alanı yeniden düzenlemeyi planlıyoruz. Bu alanda geniş bir tır ve kamyon parkı oluşturacağız. Ayrıca nakliye esnafımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek sosyal ve teknik alanlar da projede yer alacak” şeklinde konuştu

“Yapılan denetimlerde usulsüzlük tespit edilen 40 işletmeyi kapattık”

7 vatandaşın hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından ilçede denetimlerin sıklaştırıldığını belirten Ömeroğlu, “Yaşanan acı olayın ardından ilçemizde denetimlerimizi önemli ölçüde artırdık. Kaçak yapılaşma ve ruhsatsız üretim yapan işletmelere yönelik ciddi adımlar attık. Yapılan denetimler sonucunda kaçak inşaat ve üretim yaptığı tespit edilen 40 işletmeyi kapattık” diye konuştu.

Yangın faciasının yaşandığı bölgenin bulunduğu Mimar Sinan Mahallesi’nin alt kısmında önemli bir dönüşüm planlandığını da belirten Ömeroğlu, “Yangının yaşandığı bölgenin yer aldığı Mimar Sinan Mahallesi’nin alt kısmında kapsamlı bir dönüşüm planlıyoruz. Bu bölgede konutları kaldırarak düzenli bir sanayi alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak konutlara taşınması için çalışmalar yürütülüyor. TOKİ tarafından yapılacak ilk konutlar satışa sunulmayacak, dönüşüm kapsamında bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız yerleştirilecek” dedi.

“7–8 dönümlük alan üzerine büyük bir sosyal tesis ve dinlenme alanı yapmayı planlıyoruz”

Dilovası’nda sosyal yaşam alanlarının geçmişte yetersiz kaldığını belirten Ömeroğlu, “Göreve geldiğimizden bu yana ilçemizde sosyal yaşam alanlarını artırmaya önem veriyoruz. Bu kapsamda hizmete açtığımız Asude Sosyal Tesisleri vatandaşlarımızdan büyük ilgi görüyor. Şimdi ise Tavşancıl ile ilçe merkezi arasında, büyük bayrağın bulunduğu bölgede yaklaşık 7–8 dönümlük alan üzerine daha büyük bir sosyal tesis ve dinlenme alanı yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Ömeroğlu, “Diliskelesi Mahallemizin giriş ve çıkışları mevcut haliyle yetersiz kalıyor. Bu sorunu çözmek için Diliskelesi Mahallesi ile ilçe merkezi arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak yeni bir bağlantı yolu üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projeyi bu dönem içerisinde başlatmayı hedefliyoruz” dedi.

“Çocuk Sevgi Evi ve Huzurevi projemizi tamamladık”

Dilovası Belediyesi ile KMC Grup iş birliğinde hayata geçirilen Çocuk Sevgi Evi ve Huzurevi Projesi’nin tamamlandığını belirten Ömeroğlu, “Çocuk Sevgi Evi ve Huzurevi projemizi tamamladık. Ancak doğalgaz bağlantısında yaşanan bir sorun nedeniyle açılışı kısa süreliğine ertelemek zorunda kaldık Sorunun giderilmesinin ardından tesisimizi açacağız. Proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na devredilecek ve bakanlığın kontrolünde hizmet verecek” şeklinde konuştu.