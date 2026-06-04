Başkan Selçuk Öztürk, ASKON’da Konya ekonomisini değerlendirdi!

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Program, ASKON’un vizyonunu ve faaliyetlerini anlatan kurumsal tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Konya sanayisine değer katmış, ömrünü üretime adamış duayen sanayicilerin hayat hikayelerini ve başarı yolculuklarını ekranlara taşıyan "İŞ’te B1R Asır" belgesel programının fragman gösterimi oldu.

Fragmanı büyük bir dikkatle izleyen KTO Başkanı Selçuk Öztürk, projeye övgüler yağdırarak şunları söyledi:

"İŞ’te B1R Asır programı gerçekten çok kıymetli ve üzerinde titizlikle durulması gereken bir çalışma olmuş. Şehrimizin sanayi tarihini kayıt altına almak ve bu topraklara değer katan büyüklerimizin hikayelerini gelecek nesillere aktarmak muazzam bir vefa örneğidir. ASKON Konya Şubesi’ni bu anlamlı projeden dolayı yürekten kutluyorum."

"Konya içın emek veren değerlerımızı ağırlıyoruz"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren ASKON Konya Şube Başkanı Yusuf Çimen, Konya’nın üretim potansiyelini daha da yukarı taşımak için tüm şehir dinamikleriyle ortak akıl içinde hareket ettiklerini vurguladı. Konya Divanı’nın şehir için taşıdığı öneme değinen Başkan Çimen, her ay Konya için emek veren, değer üreten isimleri bu kürsüde ağırlayarak şehrin sorunlarına çözüm aradıklarını belirtti. KTO Başkanı Selçuk Öztürk’ü ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Çimen, ASKON olarak Konya’nın ihracat odaklı büyümesine ve sanayideki dijital dönüşüm süreçlerine tam destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Konya Divanı’nda "Geleceğin Konya'sı" masaya yatırıldı

Açılış konuşmalarının ardından, ASKON Konya Şube Başkanı Yusuf Çimen’in moderatörlüğünde oldukça dinamik ve interaktif bir soru-cevap seansına geçildi. ASKON üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği bu bölümde, KTO Başkanı Selçuk Öztürk şehir ekonomisinin önünü açacak kritik projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantının odak noktasını, Konya'yı küresel ticarette bir üst lige taşıyacak olan Konya Serbest Bölgesi oluşturdu. Başkan Öztürk, bu projenin mevcut durumuna dair güncel bilgileri paylaşırken, bölgenin iş insanlarına sağlayacağı lojistik kolaylıklar ve mali avantajlar üzerinde durdu.

Konya’nın dünyaya açılan kapısı konumundaki Konya Havalimanı’ndaki yenilikler ve modernizasyon çalışmaları da iş dünyasının en merak ettiği konulardan biriydi. Özellikle kargo taşımacılığı kapasitesinin artırılması ve iş insanlarının seyahat konforunu en üst seviyeye çıkaracak adımlar detaylıca konuşuldu.



Gecenin en çok vurgulanan bir diğer başlığı ise sanayide inovatif dönüşüm, yapay zeka ve verimlilik oldu. Dünyadaki teknolojik kırılmaya dikkat çeken KTO Başkanı Selçuk Öztürk, küresel ekonomideki güç dengelerinin değiştiğini çarpıcı bir örnekle gözler önüne serdi. Dünyanın önde gelen 7 büyük teknoloji şirketinin ekonomik büyüklüğünün, Çin ekonomisinden bile daha büyük bir hacme ulaştığını belirten Öztürk, yapay zeka teknolojilerinin kapıda bir lüks değil, yıkıcı bir devrim olduğunu vurguladı.

Geleceğe yön verebilecek bir muhabbet

Konya’nın ekonomik vizyonunun kapsamlı bir şekilde ele alındığı Konya Divanı, sanayiciler için adeta bir ufuk turu niteliği taşıdı. Programın sonunda ASKON üyeleri, Konya’nın makro projeleri hakkında birinci ağızdan bilgi alma fırsatı bulurken, şehir ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi için bu tür istişare ve ortak akıl toplantılarının önemine dikkat çekildi.