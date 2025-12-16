Başkan Taban: “Veriye dayalı planlama ile hava kirliliğinde istikrarlı düşüş sağladık”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Taban, sorunun kaynağını doğru tespit etmek için önce ölçüm altyapısını kurduklarını ifade ederek, “Gözle görülene değil, ölçülen ve kayıt altına alınan verilere dayalı bir yol haritası oluşturduk. 8 istasyondan elde edilen verileri 12 ay boyunca analiz ederek hava kirliliğine neden olan unsurları netleştirdik” dedi. İnegöl Belediyesi’nin sadece hava kirliliği değil, çevre ve iklim değişikliği başlıklarını kapsayan bir eylem planı yürüttüğünü vurgulayan Başkan Taban, doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılmasının temel hedeflerden biri olduğunu söyledi. Altyapı çalışmaları, artan araç sayısı ve egzoz emisyonlarının hava kalitesine etkilerinin de ölçüm verileriyle tespit edildiğini kaydeden Taban, trafik yükünü azaltmaya yönelik yol ve kavşak düzenlemelerinin dolaylı olarak hava kalitesine katkı sağlayacağını ifade etti. Yapılan çalışmaların sonuçlarının ölçüm istasyonlarına net şekilde yansıdığını belirten Başkan Taban, PM 2,5 ve PM 10 değerlerinde yıllar bazında önemli düşüşler yaşandığını açıkladı. 2023 yılında yüzde 51 olan PM 2,5 değerinin yüzde 28’e düştüğü, 2023 yılında 87 olan PM 10 değerinin ise yüzde 47’ye gerilediği kaydedildi.

Denetimler sıkılaştı: 335 işletmeye ceza

İnegöl’de doğal gaz kullanımının hava kalitesini doğrudan etkilediğine dikkat çeken Başkan Taban, ilçede yaklaşık yüzde 28’lik bir kesimin hâlâ doğal gaz kullanmadığını belirtti. Taban, kırsal mahalleler, OSB ve sanayi bölgelerinde yürütülen doğal gaz yatırımlarının tamamlanmasıyla hava kalitesinin daha da iyileşeceğini ifade etti. Alper Taban, 2025 yılı içerisinde 335 işletmeye hava kirliliği nedeniyle ceza uygulandığını açıkladı. Kurulan Çevre Zabıta Birimi’nin drone ve kamera destekli denetimler gerçekleştirdiğini belirten Taban, standart dışı yakıt kullanımına kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Başkan Alper Taban, “Bu iyileşme tesadüf değil; planlı, ölçülebilir ve sürdürülebilir çalışmaların sonucudur. Vatandaşlarımızdan da çevre ve hava kirliliğiyle ilgili tespitlerini bizlerle paylaşmalarını istiyoruz” dedi.