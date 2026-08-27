Başkan Ünlüce “Eskişehir’de 5 bin bina acilen dönüşmeli”

ALİ BAŞ/ESKİŞEHİR

Büyükşehir Belediyesi, kentin afetlere hazırlık kapasitesini güçlendirecek önemli bir yatırımı daha hizmete sundu. Halk Ekmek Fabrikası’nın yanında, 100. Yıl Yerleşkesi içerisinde yapımı tamamlanan Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi ile Sofra 26 Yemek Fabrikası, düzenlenen törenle açıldı.

Afetlere karşı bir an önce yüzleşmemiz gerekiyor

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 6 Şubat depremlerinin ardından afetlere hazırlık konusunda önemli dersler çıkarılması gerektiğini belirterek, Eskişehir’in de afet risklerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Eskişehir’de en son 1956 yılında deprem yaşadığını hatırlatan Başkan Ünlüce, İnşaat Mühendisleri Odası ve üç belediyenin iş birliğiyle gerçekleştirilen yapı envanteri çalışmalarında kentte yaklaşık 10 bin binanın riskli olduğunun belirlendiğini, bunların yaklaşık 5 bininin acil olarak dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Afet hazırlığının yalnızca depremle sınırlı olmadığını ifade eden Ünlüce, iklim kriziyle birlikte sel ve orman yangınları gibi farklı afetlerle de karşı karşıya kalındığına dikkat çekti. Ünlüce, Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi’nin afet anında önemli bir görev üstleneceğini belirterek, “Hem sivil toplum kuruluşlarının hem de üç belediyenin lojistik merkezlerini burada bir araya getiriyoruz. Afet anında AFAD İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda gerekli sevkiyatlar buradan gerçekleştirilecek.” dedi.

Afet anında 6 saatte 15 bin kişiye yemek



Afetlerde sıcak yemek ve ekmeğe erişimin büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Ünlüce, Afet Koordinasyon Merkezi içerisinde yer alan Sofra 26’nın da bu ihtiyaca yanıt vereceğini söyledi. Ünlüce, “Günlük yaklaşık 3 bin 500 kişilik yemeği burada hazırlayarak şehrimizin hizmetine sunacağız. Hem belediye emekçilerimizin hem de şehrimizin çeşitli mahallelerinde yaşayan dar gelirli vatandaşlarımızın sıcak yemeğe erişimini buradan sağlayacağız. İnşallah bir afet yaşanmaz. Ancak böyle bir durumla karşı karşıya kalırsak, buradan şehrimizde afetten zarar gören herkesin faydalanabileceği tüm hizmetler sunulacaktır.”

Umarım kullanmak zorunda kalmayız

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise merkezin Başkan Ayşe Ünlüce’nin önemli vaatlerinden biri olduğunu belirterek, yatırımın 2026 yılında hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Oytun Gökten de afet öncesi hazırlık ve afet sonrası koordinasyonun önemine dikkat çekti. Gökten, açılan merkezin önemli bir ihtiyaca yanıt vereceğini ifade ederek, “Umarım bu merkezi kullanmak zorunda kalmayız ama gerçekler ortada.” dedi.

5 bin 540 metrekare kapalı alan



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan merkez, 5 bin 540 metrekare kapalı alana sahip. Merkez bünyesinde 4 bin 200 metrekare geniş depolama alanı ile bin 340 metrekare idari bina ve teknik alan bulunuyor. Çelik konstrüksiyona sahip yapı, afet durumlarında hızlı ve etkin şekilde yardım ve kaynak sağlamak amacıyla tasarlandı.

Sofra 26 günlük 3 bin 500 kişilik yemek üretecek



Merkez içerisinde yer alan Sofra 26 Yemek Fabrikası, Büyükşehir Belediyesinin yemek üretim hizmetlerini tek çatı altında topluyor. Günlük 3 bin 500 ile 5 bin kişilik, 4 kap yemek üretme kapasitesine sahip olan Sofra 26, olası bir afet durumunda ise ortak üretim alanına dönüşerek 6 saat içerisinde 15 bin kişilik yemek üretme kapasitesine ulaşabilecek.

Sofra 26’da üretilen yemekler; belediye çalışanlarının yanı sıra kent lokantaları ve hayata geçirilmesi planlanan mahalle mutfaklarının ihtiyaçlarının karşılanmasında da kullanılacak.

Afet anında hızlı ve etkin hareket edilmesini sağlayacak merkez sayesinde, Büyükşehir Belediyesi’nin uzman ekipleri ve lojistik altyapısıyla afet bölgelerine hızlı şekilde ulaşılması, gerekli ihtiyaçların karşılanması ve can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor. Afet Koordinasyon Merkezi ve beraberindeki yatırımların proje toplam bedeli yaklaşık 200 milyon TL olarak açıklandı.

Açılış törenine Eskişehir Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Oytun Gökten, meclis üyeleri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.