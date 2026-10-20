Başkan Vekili Biba: "Hizmet gitmeyen mahalle kalmayacak"

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla il genelinde görev yapan mahalle muhtarlarına yönelik Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi’nde (AKKM) kutlama töreni düzenledi. Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve 17 ilçede görev yapan muhtarlar katıldı. Törende konuşan Başkan Vekili Şahin Biba, Osmanlı Dönemi’nde 1829 yılında temelleri atılan ve belediyelerden de eski bir sistem olan muhtarlık müessesesinin, yerel yönetimlerin en önemli parçalarından biri olduğunu ifade ederek, “Muhtarlık müessesesi, köklü tarihiyle demokrasimizin çınar yapraklarından biridir. Muhtarlarımız mahallelerimizin, köylerimizin, gözü, kulağı, sesidir. Vatandaşımızla devletimiz arasında kurulan gönül köprüsünün ilk mimarlarıdır. Gece gündüz demeden fedakârca görev yapan muhtarlarımız, sadece birer idari yönetici değil, aynı zamanda mahallemizin huzurunun ve barışının güvencesidir” dedi.

“Omuz omuza çalışıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçede muhtarlarla omuz omuza çalıştıklarını ifade eden Başkan Vekili Biba, “Bir mahallede en doğru tespiti, en samimi ihtiyacı ancak o mahalleyi seven ve sevenlerinin oylarıyla göreve gelen muhtarımız bilir. Hizmetlerin hakkaniyetle, en hızlı ve en doğru şekilde mahallelerimize ulaşmasında muhtarlarımızın payı çok büyüktür. İlçelerimizi ziyaret ederek muhtarlarımızla görüşüyor ve talepleri yerinde alıyoruz. Özellikle altyapı başta olmak üzere birçoğunu kısa sürede çözüme kavuşturduk. İnşallah en yakın zamanda tüm talepleri karşılamış olacağız” şeklinde konuştu.

“Her mahalleye hizmet gidecek”

Önceliklerinin hizmet belediyeciliği olduğunu hatırlatan Biba, “Amacımız, kimseyi dışlamayan, herkese eşit yaklaşan, her vatandaşın sesini duyan bir Bursa’dır. Bursa’da elimizin değmediği, hizmetimizin gitmediği tek bir mahalle kalmaması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Mahallelerimiz ne kadar güçlü olursa Bursa’mız da o kadar güçlü olacaktır. Bugüne kadar şehrimize ve mahallelerinize kattığınız tüm değerler, gösterdiğiniz özveri ve gayret için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Bursa’ya hizmet ortak sorumluluğumuz”

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Bursa’ya hizmet etmenin ortak sorumluluk olduğunu vurgulayarak, 1060 mahalle muhtarıyla birlikte şehrin gelişimi için çalıştıklarını söyledi. Dünyada yaşanan son gelişmelerin birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Yavuz, tüm muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutladı.

“Birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz”

Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer de vatandaşlara samimi ve nitelikli hizmet sunma çabalarının birlik ve beraberlik içinde devam edeceğini belirtti. Muhtarların mahalle kültürünün yaşatılmasına, yerel yönetimlerin güçlenmesine ve toplumsal dayanışmanın artırılmasına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Yılmazer, afet ve kriz dönemlerinde de devlet ve milletle birlikte çözümün bir parçası olmayı sürdüreceklerini ifade etti.