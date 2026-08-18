Başkan Vekili Şahin Biba’dan eşit hizmet vurgusu

ERHAN BEDİR / BURSA

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, beraberindeki belediye bürokratlarından oluşan heyetle birlikte Mudanya’ya çıkarma yaptı. Kent genelinde vatandaşın talep ve beklentilerinin tespiti için başlattığı saha taramaları çerçevesinde Başkan Vekili Biba, ilk olarak AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı’na uğradı. Başkan Vekili Biba, Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Program kapsamında Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile de bir araya gelen Başkan Vekili Biba, ilçede yürütülen çalışmalar ve öncelikli konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Bizler için tüm vatandaşlarımız aynı değere sahiptir”

Mudanya Muhtarlar Derneği’ne uğrayarak Dernek Başkanı Ahmet Gün ve ilçedeki muhtarlarla buluşan Başkan Vekili Biba, ilçenin ihtiyaç ve talepleri hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi ve muhtarlıklar arasındaki iletişim daha sağlıklı olmasını arzuladıklarını ifade eden Başkan Vekili Şahin Biba, muhtarlardan gelen istek ve önerilerin sistemli ve hızlı bir şekilde çözüme eriştirilmesi için çalıştıklarını vurguladı. Her mahalleye eşit hizmet ilkesiyle çalıştıklarını belirten Başkan Vekili Biba, “Bizim nazarımızda 1.060 mahallemiz de aynı değerdedir ve her mahalleye hizmetlerin eşit şekilde ulaşmasını istiyoruz. Tüm vatandaşlarımız da bizler için aynı değere sahiptir ve her birinin sorun ve talebinin çözüme kavuşturulmasını önemsiyoruz. Bunun için de izlenen yöntemleri daha sağlıklı hale getirmeliyiz. Üzerinde çalıştığımız sistemle sürecin daha hızlı yürütüleceğini muhtarlarımız da hissedecek” dedi.