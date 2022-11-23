Başkentteki tanıtım günleri Adana ekonomisine katkı sağlayacak

ADANA - Merkezi Ankara'da bulunan Adanalılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’nin MSR Fuarcılık işbirliği ile gerçekleştireceği etkinlik ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde (Altınpark) başkent halkı ile buluşacak. Geçtiğimiz günlerde Adana’ya gelen Dernek Başkanı Yusuf Sakarya, etkinliğin Adana Valiliği himayesinde, kamu kurum ve kuruluşları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile gerçekleştirileceğini söyledi. Adana’da yerel aktörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüşen Sakarya, başkentte dört gün süresince Adana’nın tarihi ve doğal güzellikleri, ulaşım ve konaklama imkanları ve turistik değerlerinin tanıtılacağını, katılımcılara ünlü Adana lezzetlerinin sunulacağını anlattı.

MSR Fuarcılık yöneticisi Eyüp Bülent Erkul da NB Ekonomi Adana Bölge Temsilciliğini ziyaret ederek etkinliğin amacı hakkında bilgi verdi. Adana’nın sanayisi, ticareti, turizmi ile yöresel ve geleneksel ürünlerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Erkul, “Adana’yı yaklaşık 5 milyon 750 bin kişinin yaşadığı başkentimiz Ankara’da tanıtmak, üretilen ürünleri tanıtıp, yeni pazarlar sağlamak, turizminin gelişmesine katkıda bulunmak amacındayız” dedi. Erkul, tanıtım günleri etkinliğinin kısa ve uzun vadeli etkileri hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Adana’daki sanayi ve ticari kuruluşlar, Ankara'da yeni pazarlar oluşturacak ve kurumsal kimliklerini güçlendirerek yerel değil, ulusal bir platforma kendilerini taşımış olacaklardır. Ayrıca, yörenin doğal ve tarihi güzellikleri herkes tarafından bilinecek, sanayi ve ticari kuruluşlara ticari işbirliği imkanları oluşacaktır. Organizasyon, tarımsal ve hayvansal ürünlere yönelik yeni pazarlar oluşturulasına da katkıda sağlayacak, sonuçta Adana’nın marka değeri yükselecektir.”