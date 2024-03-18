Batı Anadolu Serbest Bölgesi kapılarını açtı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Türkiye’nin 19. serbest bölgesi olan Batı Anadolu Serbest Bölgesi, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katıldığı törenle açıldı. Yatırım ruhsatı alan firmaların üretime başlaması ile bölgede 2024 sonuna kadar 500 kişi istihdam edilerek 20 milyon dolarlık ihracat sağlanması, 2025 sonunda ise bin kişilik istihdamla 70 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşılması hedefleniyor. Bölge tam kapasiteye ulaştığında ise istihdam 20 bine, ticaret hacmi 4 milyar dolara yükselecek.

İzmir’in Bergama İlçesi Aşağıkırıklar Köyü’nde 2.5 milyon metrekare alan üzerine kurulan bölgenin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, BASBAŞ’ın açılışını 9 buçuk ay gibi kısa bir sürede gerçeklestirdiklerini vurgulayarak, "İnanıyorum ki burada bir iki yıl geçmeden fabrikalar tamamlanmış olacak. Serbest bölgeler ülkemizde 1985'ten bu yana çok büyük katkılar verdi. Bugüne kadar 7.5 milyar dolarlık yatırım yapıldı. 100 bin kişilik istihdam sağlandı. Yüzde 20'lik istihdam ESBAŞ tarafından sağlanıyor. BASBAŞ’ın da başarılı olacağına inanıyorum. Serbest bölgelerdeki 2 bin 111 firmanın 500'den fazlası yabancı. Buraya da büyük ilgi göstereceklerine inanıyorum" diye konuştu.

“BASBAŞ, yıldız gibi parlayacak”

18 serbest bölgenin ihracatının geçen sene 12.7 milyar dolara ulaştığını söyleyen Bolat, "Bu sene ilk iki ayda yüzde 10 artış bulunuyor. 18 serbest bölgenin ülke ekonomisine kattığı ticaret hacmi 31 milyar dolar. Yüzde 35'i ihracat geliri olarak elde edildi. Araştırma geliştirme yoğun malların üretilmesi temel hedeflerimiz arasında. BASBAŞ’ın tam kapasiteye ulaşmasıyla istihdamı 20 bini bulacak. 2 milyar doları ihracat olmak üzere 4 milyar dolarlık ticaretiyle İzmir ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Lojistik açısından çok elverişli olan BASBAŞ’ın Türkiye ekonomisinde bir yıldız gibi parlayacağını vurgulayan Bolat, yeni serbest bölgelerin de BASBAŞ’a yakın bir bölgede çok yakın zamanda hizmete gireceğini söyledi.

“Katma değerli ve istihdam yaratan sektörleri çekeceğiz”

Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (BASBAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Dr. Faruk Güler de, bölgenin Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünün kutlandığı 18 Mart’a açıldığına vurgu yaparak, bölgeye daha çok yüksek katma değer ve istihdam yaratan sektörleri çekerek ekonomiye maksimum fayda sağlayacaklarını belirtti.

“Bergama’nın il olmasını sağlayacak”

Hedef yatırımcılarının katma değeri yüksek ürünlerini karayolu ve deniz yolu ile Avrupa’ya ve dünyanın özellikle zengin ülkelerine ihraç edecek firmalar olacağını belirten Dr. Faruk Güler, “Bölgemiz tam kapasiteye ulaştığında, dolaylı işlerle birlikte yaklaşık 200 bin kişiye iş ve aş kapısı olacak, sağlayacağı ekonomik canlılıkla Bergama, Kınık ve Dikili’de ekonomik hayatı hızla canlandıracak, bölgenin çehresini değiştirecek. Bu gelişmeler, kaçınılmaz olarak bölgesinin en önemli çekim merkezi olan Bergama’nın il olmasını sağlayacak” diye konuştu.

Dr. Faruk Güler, 2016’da yaptıkları fizibilite çalışmaları sonucunda limanlara yakınlığı ve Avrupa’ya karayoluyla ulaşım kolaylığı sağlayan lojistik avantajları ile ön palana çıkan Bergama’da yatırım kararı aldıklarını söyledi. Bölgede ürettikleri katma değeri yüksek ürünleri dünyaya ihraç edecek firmaların yatırım yapacağını aktaran Güler, “Bu firmalar hammaddelerini de Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden yine karayolu ve deniz yolu ile getirecekler. Bergama’dan otoyollarla İzmir’e, Balıkesir’e, Bursa’ya, Kocaeli’ne, İstanbul’a, Tekirdağ’a, Çorlu’ya, Çanakkale’ye, Edirne’ye ve gümrük kapılarımıza ulaşmak çok kolay. Burası Nemrut limanlarına çok yakın. Lojistik açıdan tüm bu ihtiyaçların karşılandığı yer işte burası” dedi.

5G altyapısına sahip ilk serbest bölge olacak

Dr. Güler, Türkiye’de, serbest bölgeler içinde 5G altyapısına sahip ilk bölge olarak sürdürülebilir ve çevre dostu bir anlayışı benimsediklerini vurgulayarak, şunları söyledi: “Bölgenin 1,5 milyon metrekarelik ilk etabında 30 yıllık ihtiyacımızı görecek şekilde altyapıyı tamamladık. Hedef yatırımcılar için nitelikli ara eleman bulmak çok önemli. BASBAŞ olarak, Bergama’daki iş gücünü, bölgeye gelecek yatırım çeşidine uygun olarak daha vasıflı hale getirmek için buradaki 2 meslek yüksek okulu ve 10 teknik meslek lisesi ile birlikte 2 yıldır projeler yürütüyoruz. Geçen yıl 80 öğrenciyle başlattığımız mentorluk eğitimini bu yıl da devam ettiriyoruz. Burada yatırım yapacak şirketler ara elaman sıkıntısı çekmeyecek.”