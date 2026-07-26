Batı Karadeniz, Turizmde Tek Destinasyon Oluyor

Batı Karadeniz Oda ve Borsaları Turizm Destinasyonu İstişare Toplantısı’na katılan Başkan Özlü, Ticaret Odaları ve Borsalardan beklentilerinin Batı Karadeniz Turizm Destinasyonunun tüm Türkiye’ye anlatılması ve bölgenin turizm alanında tanıtılması olduğunu söyleyerek “ Bizim yapacağımız çalışmalarla; hem şehirlerimiz, hem de bölgemiz kazançlı çıkacak. Bu yeni anlayış ve birlik sayesinde turizm gelirlerimiz katlanarak artacaktır” diye konuştu.

Akçakoca Saklıkoy Otel konferans salonunda ‘Batı Karadeniz Bölge Oda ve Borsaları Turizm Destinasyonu İstişare Toplantısında konuşan Başkan Özlü, yaklaşık iki ay önce Batı Karadeniz Kalkınma Birliği’ni; yeni bir düzenlemeyle Batı Karadeniz Turizm Birliği olarak yeniden yapılandırdıklarını hatırlatarak şöyle konuştu:

“İl ilçe belediye başkanlarımızın ortak kararıyla güzel bir yola girdik. Buradaki hedefimiz; Batı Karadeniz’de yer alan il ve ilçelerimizi aynı amaç etrafında toplamaktı. Batı Karadeniz Kalkınma Birliği’ni, turizm birliğine dönüştürerek turizme odaklanmamız gerektiğini düşündük. Düzce ile başlayan ve Sinop’a kadar giden bir bölge söz konusu. Sakarya ile Samsun Büyükşehir arasında 7 il var. Biz burayı yakın Karadeniz olarak tanımlamak istiyoruz. Nereye yakın? İstanbul’a, Ankara’ya yakın. Düzce’den 250 kilometrelik alan baz aldığımızda 31 milyona hitap ediyoruz. Bu 31 milyon da satın alma gücü yüksek olan bir nüfus. Turizmi tek bir il bazında tanımladığımızda etkisi az oluyor. Biz bölge olarak tanımlamak istiyoruz. O da içinde bulunduğumuz bölgedir. Amacımız; iller bazında yapmakta zorlandığımız tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini aynı çatı altında birleştirmektir. İnanıyorum ki; yeni yapılanmamız sayesinde sürdürülebilir turizm ve seyahat iklimini hep birlikte oluşturabiliriz. Bizim yapacağımız çalışmalarla; hem şehirlerimiz, hem de bölgemiz kazançlı çıkacaktır. Bu yeni anlayış ve birlik sayesinde turizm gelirlerimiz katlanarak artacaktır. Esnaflarımız, yatırımcılarımız, şehirlerimiz ve ilçelerimiz bu süreçten önemli kazançlar elde edeceklerdir.”

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Oda ve Borsa başkanlarına büyük görevler düşüyor

Bölge turizminin gelişmesi noktasında oda ve borsa başkanlarına da büyük görevler düştüğünü kaydeden Özlü, “Çünkü sizler sadece ticari hayatı organize eden kişiler değilsiniz. Çok daha önemlisi; kendi il ve ilçelerinizde geniş bir sivil toplum kesimine hitap ediyorsunuz. Sizlerin öncülüğünde yapılan her iş, çıkılan her yol ve her proje mutlak surette başarılı olacaktır. Bizlerin Ticaret Odaları ve borsalarımızdan beklentisi; Batı Karadeniz Turizm Destinasyonunun tüm Türkiye’ye anlatılması ve bu bölgenin turizm alanında tanıtılmasıdır” dedi.

Batı Karadeniz’de yer alan Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Bolu, Sinop ve bu illere bağlı ilçelerin geniş turizm bölgesinin içinde yer aldığını vurgulayan Başkan Özlü, “Kastamonu’dan Düzce’ye kadar, bu güzel coğrafyayı, Batı Karadeniz Turizm Destinasyonuna çevirmemiz gerekmektedir. Bundan bütün illerimiz, bütün ilçelerimiz kazançlı çıkacaklar. Pastayı büyütelim, arttıralım. Her ilimizin aldığı pay da artsın. Bir tur otobüsü İstanbul’dan kalksın molasını Düzce’de versin. Buradan Akçakoca, Ereğli Zonguldak’a geçsin. Bir gün orada kalsın. Karabük Safranbolu’da kalsın. Oradan Bartın Amasra, oradan Kastamonu, Sinop ve Bolu’dan İstanbul dönsün. Bunun tersi de geçerli. Bu tip paket turlar hazırlanmasını çok çok arzu ediyoruz. Sadece il bazında değil, bölgesel olarak ele almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Batı Karadeniz’e yatırımcıların da duyarsız kalmadıklarına dikkat çeken Başkan Özlü, “ Yatırımcı arkadaşlarımızı Düzce’de otel yapmaya çağırdık bugün Düzce’de 6 adet uluslar arası marka olmuş otelin yatırımı var. Bir kısmı bu yıl, bir kısmı gelecek yıl açılmış olacak. Yatak kapasitemizi arttırıyoruz. Tüm bunlar durduk yerde olmadı. Bu noktaya gelmek için çok çalıştık, çok uğraştık ve birçok projeye imza attık. Ama artık Düzce’nin sahip olduğu bu sinerjinin ve potansiyelin tüm Batı Karadeniz için de geçerli olmasını istiyoruz. Bundan sonra bu ortak amaç ve ortak hedef için hep birlikte çalışmamız gerekiyor.”

Batı Karadeniz Turizm Master Planını oluşmalı

Başkan Özlü, Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan illerin valilikleri, belediyeleri, özel ve devlet kurumları, ticaret odaları, ticaret borsaları ve tüm sivil toplum kuruluşlarının, Batı Karadeniz turizm destinasyonu konusunda birlikte hareket ederek güç birliği yapmalarının gerekliliğini vurgulayarak, bu noktada Ticaret Odaları ve Ticaret Borsalarının; bölgesel destinasyon pazarlaması, turizm sektöründe kapasitenin artırılması, bürokratik lobi faaliyetleri, devlet teşviklerinin ve hibelerin alınması ve seyahat işletmelerinin güçlendirilmesine yönelik çabalarına ihtiyaç duyulacağına değindi.

“El ele vererek, TÜRSAB ve Turizm Bakanlığımızı da harekete geçirerek; en kısa zamanda ‘Batı Karadeniz Turizm Master Planını’ oluşturmamız gerek” diyen Özlü, “Bu 7 ili kapsayan bir ana master planına ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Özellikle siz değerli oda ve borsa başkanlarımızın iş birliği yapması ve bu plan için ortak hareket etmesi gerekiyor” dedi.

Turizmin tüm Batı Karadeniz için büyük bir şans ve fırsat kapısı olduğunu belirten Özlü, Batı Karadeniz bölgesinin kalkınmasının anahtarının turizm eliyle olacağını dile getirerek, “Bizler, Batı Karadeniz Turizm Birliği olarak bu süreçte her türlü projeye destek olacağız. Gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra, Batı Karadeniz Turizm Kongresi ve Çalıştayı’na; Düzce olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyarız” ifadelerini kullandı.

Hedefe tek bir şehir girişimiyle ulaşmak mümkün değil

Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir’de, bölgenin topyekûn kalkınması için "birlik ve beraberlik" çağrısında bulundu. Başkan Demir, konuşmasında Batı Karadeniz’in eşsiz doğası, köklü tarihi ve zengin kültürel mirasıyla çok büyük bir turizm potansiyelini barındırmakta olduğunu belirterek “ Zonguldak başta olmak üzere, tüm bölge şehirlerimizin bu potansiyeli ekonomik bir değere dönüştürmesi en büyük önceliğimiz. Ancak bu hedefe tek bir oda, tek bir şehir ya da kopuk girişimlerle ulaşmamız mümkün değildir. Konaklama tesislerimizden seyahat acentelerimize, restoranlarımızdan hediyelik esnafımıza kadar turizm değer zincirinin her bir halkasındaki üyelerimizin doğrudan olumlu etkilenmesi, ortak bir strateji geliştirmemize bağlıdır” dedi

TÜRSAB gereken desteği vermeye hazırız

TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ercan Güner ise Batı Karadeniz’in eşsiz doğası, köklü tarihi ve zengin kültürel mirası ile Türkiye turizminin parlamaya hazır en değerli mücevherlerinden biri olduğunu kaydederek, bu potansiyeli doğru stratejilerle işlemek ve küresel bir marka haline getirmek için üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini söyledi. İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun’da, Batı Karadeniz’in tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerinin tanıtımına katkı sunmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan ise kamu olarak üzerlerine düşen görevlerde gereken destekleri sağlayacaklarını ifade etti.