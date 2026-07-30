Batıçim küresel yatırımcıların referans aldığı FTSE4Good Endeksi'ne dahil oldu

EKONOMİ / İZMİR

Batıçim, dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik endeksleri arasında yer alan FTSE4Good Endeksi'ne dahil edildi. Şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanındaki performansının uluslararası ölçekte bağımsız kriterlerle değerlendirildiğini gösteren bu gelişme, Batıçim'in küresel yatırımcılar nezdindeki görünürlüğünü güçlendirdi.

Londra merkezli küresel endeks sağlayıcısı FTSE Russell tarafından oluşturulan FTSE4Good Emerging Markets Index'ine dahil olma başarısı gösteren Batıçim Batı Anadolu, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını uluslararası ölçekte teyit etti. Gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performanslarına göre değerlendirildiği endekse dahil olan Batıçim, sürdürülebilirlik stratejisi, kurumsal yönetim anlayışı ve şeffaf raporlama yaklaşımıyla uluslararası yatırımcıların referans aldığı önemli platformlardan birinde yer aldı.

"Attığımız adımlar uluslararası bağımsız kriterler doğrultusunda karşılık buluyor"

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Üyesi, Üretim Operasyon Grup Başkanı Caner Türkyener, sürdürülebilirlik alanında hayata geçirilen çalışmaların uluslararası bağımsız platformlarda da karşılık bulmasının önemine dikkat çekerek, "Sürdürülebilirlik artık yalnızca çevresel performansla sınırlı bir konu değil; kurumsal yönetim anlayışından risk yönetimine, operasyonel verimlilikten yatırımcı güvenine kadar şirketlerin uzun vadeli değer yaratma kapasitesini belirleyen temel unsurlardan biri. FTSE4Good Emerging Markets Index'te yer almamız, sürdürülebilirlik alanında attığımız adımların uluslararası bağımsız kriterler doğrultusunda da karşılık bulduğunu göstermesi açısından bizim için önemli. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirliği büyüme stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak görmeye ve tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Batıçim, sürdürülebilirlik çalışmalarını iklim değişikliğiyle mücadele, kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi ve güçlü kurumsal yönetim anlayışı doğrultusunda sürdürüyor. Şirket, 2025 yılında CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarında ‘B’ notu alırken, sürdürülebilirlik performansını uluslararası standartlarda şeffaf şekilde raporlamaya devam etti. Ayrıca Batıçim Batı Anadolu, CDP Tedarikçi Katılım Değerlendirmesi'nde (Supplier Engagement Assessment-SEA) ‘A-‘ notu alarak, tedarik zinciri yönetimi ve iklim odaklı iş süreçlerindeki performansını da uluslararası ölçekte ortaya koydu.

Üretim süreçlerinde çevresel etkisini azaltmaya yönelik yatırımlarını sürdüren Batıçim, alternatif yakıt kullanım oranını 2023 yılında yüzde 0,9 seviyesinden 2025 yılında yüzde 14,5'e yükseltti. Aynı dönemde Söke fabrikasında alternatif yakıt kullanım oranı yüzde 3,7'den yüzde 10,5'e çıktı. Şirket ayrıca enerji verimliliği, emisyonların azaltılması ve kaynakların daha etkin kullanılmasına yönelik yatırımlarını sürdürerek düşük karbonlu üretim hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.