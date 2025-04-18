Batıçim, yeniden yapılanıyor

İZMİR / EKONOMİ

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş., Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından biri olarak, değişen küresel ve yerel dinamiklere uyum sağlamak ve sürdürülebilir büyümesini desteklemek amacıyla kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlattı. Şirketin Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Yeni strateji kapsamında 4 temel adım atılacak. İlk olarak Bornova Fabrikası, üretim faaliyetleri kesintiye uğramadan, Batıçim iştiraki Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.’ye kiralanacak. Bu geçici yapı, ileride geliştirilecek gayrimenkul projeleri hayata geçene kadar sürdürülecek. İkinci adımda Batıçim’in unvanı ‘Batıçim Batı Anadolu A.Ş.’ olarak değişecek; Batısöke ise ‘Batıçim Çimento Sanayi Türk A.Ş.’ unvanını kullanacak. Üçüncü olarak gayrimenkul yatırım fonları kurularak, İzmir Bornova’daki Bornova Fabrika Arsası ve Erzene başta olmak üzere, şirket portföyünde yer alan çeşitli taşınmazlar bu fonlara devredilecek. Bu sayede yeni gelir kalemleri yaratılması, portföy çeşitlendirilmesi ve şirketin toplam konsolide kârlılığının artırılması hedefleniyor. Son adım olarak da Aliağa’daki Batıliman arazisi üzerinde, yıllık asgari 2 milyon ton kapasiteli bir öğütme ve paketleme tesisi kurulacak. Kurulumun ardından bu tesis de Batısöke’ye kiralanacak.

Şirketin bu adımları, yalnızca mevcut piyasa koşullarına uyum sağlamakla kalmayıp, mali yapıyı güçlendirmeyi, yatırımları çeşitlendirmeyi ve operasyonel esnekliği artırmayı hedefliyor. Yönetim Kurulu, tüm sürecin şeffaflıkla yürütüleceğini, yatırımcıların çıkarlarının gözetileceğini ve gerekli düzenleyici izinlerin ardından işlemlerin genel kurul onayına sunulacağını açıkladı.

Kiralama ve gayrimenkul yatırım fonları kurulacak

Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda alınan teknik ve yapısal düzenlemeler kapsamında Bornova Fabrikası, gayrimenkul projesi başlatılana dek Batısöke’ye kiralanacak, üretim faaliyetleri aynı şekilde sürdürülecek. Bornova Fabrikası, Erzene arazileri ve diğer taşınmazlar üzerinde gayrimenkul projeleri geliştirilecek; bu doğrultuda gayrimenkul yatırım fonları kurulacak. Söz konusu varlıklar SPK tarafından yetkilendirilmiş değerleme kuruluşlarının raporları doğrultusunda fona devredilecek. Şirket, bu fonlardan elde edeceği katılım belgelerini aktif olarak değerlendirebilecek; teminat olarak kullanabilecek veya fonlara geri iade edebilecek. Bornova fabrika arsası devredildikten sonra, şirket lehine intifa hakkı tesis edilecek; bu hak üzerinden üretim faaliyeti sürdürülecek. Aliağa’daki Batıliman arazisi üzerine çimento öğütme ve paketleme tesisi kurulacak; tamamlandıktan sonra tesis Batısöke’ye kiralanacak. Sürecin tüm aşamaları için SPK’ya başvuru yapılacak, onay sonrasında işlemler genel kurula sunulacak.