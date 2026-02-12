Batısöke, MSCI Small Cap Endeksi’ne giren 5 Türk şirketten biri oldu

EKONOMİ / İZMİR

Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş., küresel sermaye piyasalarının önde gelen referans göstergelerinden biri olan MSCI Small Cap Endeksi’ne yeni dönemde Türkiye’den seçilen 5 şirket arasında yer aldı. Bu gelişmeyle Batısöke, endeksi takip eden uluslararası yatırım fonları ve portföy yönetim şirketlerinin yatırım evrenine girerek küresel ölçekte daha geniş bir yatırımcı tabanına erişim imkânı kazandı.

Endekse dahil edilmesiyle şirket, MSCI’yı takip eden uluslararası fonların yatırım kapsamına girerek küresel yatırımcı erişimini artırırken, sermaye piyasalarındaki görünürlüğünü güçlendirdi ve hisse likiditesinin artmasına zemin hazırladı. Endekse dahil edilme, şirketin kurumsal yönetim standartları, şeffaflık yaklaşımı ve sürdürülebilir büyüme performansının uluslararası yatırımcılar nezdinde teyidi niteliği taşıyor.

“Uluslararası yatırımcı güveninin somut bir göstergesi”

MSCI endeksine dahil edilmenin Batısöke’nin sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendiren stratejik bir eşik olduğunu vurgulayan Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Mali İşler Grup Başkanı ve Batısöke Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Bağış Güngör, “MSCI Small Cap Endeksi’ne dahil edilmemiz, Batısöke’nin finansal disiplini, şeffaf yönetim anlayışı ve sürdürülebilir büyüme stratejisinin uluslararası yatırımcılar tarafından da karşılık bulduğunu gösteren önemli bir gelişme. Küresel ölçekte referans alınan bu tür endekslerde yer almak, şirketimizin yatırımcı tabanını genişletirken aynı zamanda sermaye piyasalarındaki görünürlüğümüzü ve güvenilirliğimizi artırıyor. Önümüzdeki dönemde de bilanço gücümüzü koruyan, nakit akışını odağına alan ve uzun vadeli değer yaratmayı esas alan finansal yaklaşımımızı sürdüreceğiz. Finansal borçluluğumuzu yıl bazında dolar cinsinden azaltmaya devam ederken, yeni gelir kalemleri oluşturarak brüt kârlılığımızı artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, yalnızca bugünün performansını değil, geleceğin sürdürülebilir büyümesini de güvence altına alan sağlam bir yapı inşa etmek ve tüm paydaşlarımız için kalıcı değer üretmek” diye konuştu.

Son dönemdeki adımlar belirleyici rol oynadı

Batısöke’nin MSCI Small Cap Endeksi’ne dahil edilmesinde; son dönemde hayata geçirilen operasyonel verimlilik adımları, kapasite artışına yönelik yatırımlar, ihracat odaklı büyüme stratejisi ve finansal disiplini önceleyen yönetim anlayışı belirleyici rol oynadı.

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu tarafından hayata geçirilecek yeniden yapılanma kararı doğrultusunda, Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. çatısı altında çimento üretim faaliyetlerinin tek merkezde toplanması planlanıyor. Bu kapsamda şirket, operasyonel yapısını daha yalın ve entegre bir modele dönüştürerek artan kapasitesiyle üretim gücünü önemli ölçüde yükseltmeyi hedefliyor. Operasyonların daha çevik, etkin ve kârlı yönetilmesine imkân sağlayacak dönüşümün, şirketin pazar payını istikrarlı biçimde artırması ve bölge istihdamındaki katkısını güçlendirmesi bekleniyor. Aliağa’da hayata geçirilecek yatırımla liman fabrikası kimliği kazanacak Batısöke, ihracat pazarlarında lojistik avantaj elde ederek küresel rekabetçiliğini perçinlemeyi planlarken, ihracatını hem miktar hem değer bazında artırmayı hedefliyor. Alternatif yakıt kullanımı ve yeşil enerji yatırımlarının yanı sıra enerji verimliliği ve emisyon azaltımına yönelik uygulamalar ile sürdürülebilirlik odaklı üretim anlayışını güçlendirmeye devam ediyor.