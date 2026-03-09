Baycan’ın üretim gücünü kadınlar oluşturuyor

Eskişehir/Ekonomim

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Baycan Elektrik’i ziyaret ederek üretim hatlarında çalışan kadınlarla bir araya geldi. Ünlüce Yönetim Kurulu Üyesi Esen Kılıç ve Fabrika Genel Müdürü Engin Yılmaz ile kadın istihdamının üretimdeki rolün ve sanayide kadın emeğinin artan önemi üzerine konuştular.

Çalışanların yüzde 75’i kadın

1967 yılından bu yana havacılık, savunma, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine kablo donanım ve entegre kablo grubu çözümleri sunan Baycan Elektrik, üretim gücünün yüzde 75’ini kadın çalışanların oluşturduğu bir üretim kültürüyle faaliyet gösteriyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Baycan Elektrik’i ziyaret eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, üretim alanlarını gezerek çalışanlarla sohbet etti ve kadınların sanayi üretimindeki katkısına dikkat çekti. Ziyaret kapsamında çalışanlara yönelik Kadın Sağlığı Eğitim Oturumu da düzenlendi.

Kadın istihdamı şirket kültürünün bir parçası

Ziyarette yapılan değerlendirmelerde, kadınların üretim süreçlerinde daha fazla yer almasının hem ekonomik kalkınma hem de toplumsal gelişim açısından önemli bir rol oynadığı ifade edildi. Baycan Elektrik Yönetim kurulu üyesi Esen Kılıç, kadın istihdamının şirket kültürünün temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, şirket bünyesinde kadın yönetici oranının yüzde 55’e, üretim hatlarındaki liderlik pozisyonlarında görev alan kadın oranının ise yüzde 80’e ulaştığını vurguladı.

Ünlüce “emekçi kadınların gücünü arttırmalıyız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Belediyemizin kadın sağlığı seminerine katılan emekçi kadınlarla buluştum. Üretimde emeğiyle yer alan kadınların gücünü arttırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak bizim için çok önemli. Nazik ev sahiplikleri için Fabrika Genel Müdürü Engin Yılmaz’a Yönetim Kurulu Üyesi Esen Kılıç’a ve fabrika emekçilerine teşekkür ediyorum.” Dedi.