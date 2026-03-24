BAYOSB arıtma tesisine kavuşuyor

Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB), sürdürülebilir üretim ve çevre odaklı büyüme stratejisi kapsamında Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirilecek Atıksu Arıtma Tesisi için yüklenici firma ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Bölgenin Yeşil OSB olma yolundaki en kritik adımı olarak nitelendirilen proje ile 1500 m3/gün kapasiteli tesisin 18 ay içinde tam kapasiteyle devreye alınması hedefleniyor.



Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi çerçevesinde Dünya Bankası finansman desteğiyle hayata geçirilecek olan Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi için Novel Arıtma İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile resmi protokol imzalandı.



BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, imza sonrasında projenin mali yükümlülükleri ve teknik detayları hakkında bilgiler paylaştı. Sözleşme bedeli 156 milyon 861 bin TL olan yatırımın modern mühendislik çözümleriyle inşa edileceğini ifade eden BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Telseren, tesisin fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma üniteleriyle en üst düzey deşarj standartlarını karşılayacağını belirtti. Dünya Bankası finansman kaynaklarını Türkiye’de en efektif kullanan bölgelerden biri olma unvanını koruduklarını vurgulayan Telseren, daha önce Güneş Enerjisi Santrali yatırımıyla sağlanan başarının ardından bu yeni projeyle uluslararası arenadaki güvenilirliklerini ikinci kez tescillettiklerini dile getirdi.



Tesisin teknik kapasitesine dair açıklamalarda bulunan Telseren, projenin 12 aylık inşaat ve 6 aylık işletme süreci sonunda tamamlanacağını ifade ederek, “Günlük 1500 metreküp kapasiteye sahip olacak bu modern tesis sayesinde arıtılan suları Nif Deresi’ne deşarj ederek bölgenin ekolojik dengesine de katkı sunacağız. İleri arıtma hedefi ile hayata geçirilen bu yapı, sanayimizin çevreyle barışık büyümesinin en somut adımı olacak” dedi.



Sürecin uzun soluklu bir emeğin ürünü olduğunu dile getiren Telseren, bölgenin geleceğini şekillendirecek bu yatırımın heyecanını paylaştığını söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı: “Uzun zamandır bu imza için titizlikle çalıştık ve bugüne kadar attığım imzaların içinde heyecanla atmayı dilediğim ve beklediğim imza tam olarak buydu. Bunu başardığımız için büyük bir mutluluk duyuyorum. Yeşil OSB ilkesi çerçevesinde en büyük adımımızı bugün atmış bulunuyoruz; aynı kararlılıkla çalışarak yıl içinde projemizin teslim alma imzasını da atmayı umuyor ve diliyoruz”