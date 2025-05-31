Bayraktar: Nadir Toprak elementleri Türkiye’yi küresel ölçekte öne çıkaracak

ALİ BAŞ/ESKİŞEHİR

Eskişehir'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir Valiliği'ni ziyaret etti. Hızlı trenle Eskişehir’e gelen Bakan Bayraktar’ı Eskişehir Tren İstasyonu'nda Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak karşıladı.

Eskişehir’i ikinci evim gibi hissediyorum

“Eskişehir’i ikinci evim gibi görüyorum” diyen Bakan Bayraktar, “Eskişehir’in enerjide çok özel bir yeri var. Sadece Türkiye için değil, Avrupa için de öyle! TANAP buradan geçiyor. TANAP, Avrupa’nın arz güvenliğine katkı sağlayan çok önemli bir doğalgaz projesidir” dedi.

Kırka Bor tesislerinden 620 milyon dolar gelir

Eskişehir’in maden zengini bir şehir olduğunu belirten Bakan Bayraktar, “ETİ Maden bizim gözbebeğimiz. 2024 yılında, ETİ Maden karlılıkta Türkiye’deki tüm kamu ve özel şirketler arasında birinci sıraya çıktı. Bu birincilik öyle kolay gelmedi. Yaklaşık 900 milyon dolarlık bir kar elde etti. Sadece Seyitgazi-Kırka tesislerinin gelirleri 620 milyon dolar civarında. Bu tesislerde halen 2 bin kişiye istihdam sağlıyoruz Bu yıl içinde 400 yeni personel daha ETİ Maden ailesine katılacak.” Dedi.

Nadir Toprak elementlerinde üretim başlıyor

Beylikova’da keşfedilen Nadir Toprak Elementleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, “Bu alandaki gelişmeler Türkiye’yi küresel ölçekte öne çıkaracak. Bugün dünyanın gözünü diktiği bir alan bu. Beylikova’da, dünyadaki ikinci büyük rezervi keşfettik. Pilot üretim süreci tamamlandı. Şimdi üretim safhasına geçiyoruz. Türkiye’yi bu alanda en önemli tedarikçilerden biri haline getireceğiz. Beylikova’da hayata geçireceğimiz bu proje, Türkiye 100 yılının en önemli yatırımlarından biri olacak.

Gençlerle buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, programın sonunda Vali Hüseyin Aksoy ile birlikte Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonu'nda gençlerle bir araya gelerek "Gençlik Soruyor Eskişehir" adlı programa katıldı.