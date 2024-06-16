'Bayram, tüm dünya için barış ve hoşgörü getirsin'

ŞANLIURFA / EKONOMİ

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Meclis Başkanı Serhat Karadağ, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Türkiye’nin birlik ve beraberliğini pekiştiren, kardeşlik, paylaşma ve yardımlaşma duygularının yoğun olarak yaşandığı bir Mübarek Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın sevinci ve huzuru içerisinde olduklarını vurgulayan Serhat Karadağ, “Bu bayramın dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının her zamankinden daha çok yaşanmasını, başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya için sevgi, barış ve hoşgörünün hüküm sürdüğü günlere vesile olmasını diliyorum. Yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması dileğiyle başta üyelerimiz ve hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum” dedi.