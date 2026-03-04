BCI Sertifikasyonu, Türkiye’de sürdürülebilir pamuk üretimine teşvik getirdi

İZMİR / EKONOMİ



Türkiye’nin tekstil ihracatında kritik öneme sahip olan sürdürülebilir pamuk üretimine, Ticaret Bakanlığı’ndan önemli bir stratejik destek deldi. Better Cotton Initiative (BCI) sertifikasyonu, "Pazara Giriş Belgesi Desteği" kapsamına alınarak ihracatçının maliyet yükünü hafifletecek teşvik listesine dahil edildi. Karar, sektörün çatı kuruluşu İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD) tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.



Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı yeni genelgeye göre, fiziksel (izlenebilir) BCI üretimi yapmak isteyen üreticilerin denetim ve sertifikasyon giderlerinin yüzde 50’si devlet tarafından ödenecek. Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılacak başvurularda, şirket başına yıllık destek limitinin 7.2 milyon TL’ye kadar yükselmesi, Türk tekstilcisinin uluslararası rekabet gücünü artıracak bir hamle olarak görülüyor.



Kayhan: "Sürdürülebilir tedarikte elimiz güçlendi"



Gelişmeyi değerlendiren İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD) Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Kayhan, bu adımın Türkiye’nin küresel tekstil arenasındaki imajını pekiştireceğini vurguladı. Kayhan, "BCI sertifikasyonunun teşvik kapsamına alınması, sürdürülebilir tarım stratejilerimizin doğruluğunu kanıtlayan, sektörümüz adına son derece stratejik bir adımdır. Bu destek, üreticilerimizin dünya pazarlarına giriş maliyetlerini düşürürken, Türkiye’nin 'iyi pamuk' tedarik zincirindeki konumunu güçlendirecektir. Bu hamlenin, paydaşlarımızın sürdürülebilir üretime geçişini hızlandıracağına ve küresel talebe yanıt verme kapasitemizi artıracağına inanıyoruz. Süreci yakından takip ederek ve sektörün bu teşviklerden maksimum düzeyde faydalanması için çalışıyoruz” dedi.