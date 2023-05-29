BEBKA yeşil dönüşümü hibe ve teşviklerle destekleyecek

Abdullah SÖNMEZ



ESKİŞEHİR - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BEBKA iş birliğinde Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen programın açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan ve Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de kalkınmada yeşil enerjinin daha fazla öne çıktığı bir döneme girildiğine belirterek, hanelerden sanayiye, tarımdan ulaştırmaya kadar bu dönüşümü gerçekleştirmek için önemli yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi. BEBKA’nın kaynak verimliliği ve yeşil dönüşüm faaliyetleriyle önemli bir işe daha imza atacağını açıklayan Dönmez, “Eskişehir, Bursa ve Bilecik'in de içinde yer aldığı bölge önemli bir sanayi merkezi oldu.

Enerjinin de çok yoğun kullanıldığı bu bölgede bugüne kadar temiz üretim, atık geri kazanımı, enerji verimliliği ve enerji alanlarında yaklaşık 190 milyon liralık bir destek sağladık. Bölgedeki yerel yönetimlere, özel şirketlere de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında seminerler düzenledik. Bölgede hâlihazırda sürdürülen yenilik ve verimlilik sonuç odaklı programla önemli kazanımlar elde edildi. Yeşil verimlilik, endüstriyel simbiyoz, enerji verimliliği ve temiz üretim alanlarında pek çok proje hayata geçirildi" diye konuştu.

BEBKA’nın 2024-2028 dönemi için yeni bir bölge planı uygulamaya geçirdiğini kaydeden Dönmez, yeni uygulanacak bölgesel planla sanayide yeşil ve dijital dönüşümü de desteklemiş olacaklarının altını çizerek bölgedeki kaynak verimliliği uygulamaları ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmış olacaklarını dile getirdi.





“Yeşil dönüşümü yapmak kaçınılmaz oldu”

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, dünyayla rekabetçi bir sanayi yapısına ulaşmak için ülkenin her köşesindeki sanayi tesislerinde yeşil dönüşümü yapmanın kaçınılmaz olduğunu belirterek sanayide yeşil dönüşüm gerçekleştirmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğuna vurgu yaptı. Yeşil dönüşüm konusunda en hassas OSB’lerden biri olduklarını belirten Küpeli, “Türkiye çapında hizmet veren çevre laboratuvarımız, Dünya Bankası destekli yeşil OSB uygulama projesinde pilot OSB olarak seçilmemiz, yine ilk kez Eskişehir OSB’de geniş çaplı uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen simbiyoz projelerimiz çalışmalarımızdan bazılarını oluşturuyor” ifadelerinde bulundu.

BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Zeki Durak ise, BEBKA’nın bölgedeki kaynak verimliliğiyle yeşil dönüşüm çalışmalarını anlatarak yeşil dönüşüm teşvik ve hibeleriyle ilgili ilk bilgilendirmeyi Eskişehir’de yaptıklarını aktardı. Açılış konuşmalarının ardından BEBKA'nın Bölgedeki Kaynak Verimliliği ve Yeşil Dönüşüm Çalışmaları, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Enerji Verimliliği Teşvik ve Destekleri ile Yeşil Dönüşüm Destek Programı Taslağı Bilgilendirilmesi konularında sunumlar gerçekleştirildi.