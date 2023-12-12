BEBKA’nın Bölgesel Girişim Sermayesi, yatırım fonlarını harekete geçirdi

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Ajans olarak girişimciliğin geliştirilmesine odaklandıklarını belirten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı – TechUP ve İnovatif Girişimcilik Programı- SeedUP gibi programlarımızın ardından başarılı olan girişimlerin finansmana erişiminin de kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda 2022 yılında Bölgesel Girişim Sermayesi’ni hayata geçirerek 100 milyon liralık bir kaynak sağladıklarını hatırlatan Bayram, “Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programını ilan ettikten sonra çok ciddi geri dönüşler aldık ve toplam büyüklüğü 11 milyar lirayı bulan 23 girişim sermayesi yatırım fonundan 548 milyon TL’lik talep aldık. Yerli ve yabancı büyük fonları bölgemize çekmeyi amaçlamıştık ve bunu da başardık. Bundan sonraki süreçte de fonla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Şu ana kadar 4 tane girişim sermayesi yatırım fonuyla sözleşme imzaladık. 2 fonla da görüşme halindeyiz. Ayrıca sınırlı ortaklık modeli geliştiriyoruz. Onların fonlarına ajans olarak da katkı sağlıyoruz” dedi.

2016 – 2023 döneminde bölgedeki teknoloji tabanlı firmaların güçlendirilerek katma değerli üretime geçişin sağlanması amacıyla TechUP ve “Fikirden Ürüne, Üründen Yatırıma” parolasıyla başlatılan SeedUP programlarının yürütüldüğünü hatırlatan Sabri Bayram, girişimcilerin program sonunda düzenlenen Demoday etkinliklerinde projelerini yatırımcılara sunma şansı yakaladıklarını aktardı. Bayram, bu programlar sayesinde üretime başlayan, istihdam sağlayan ve ihracat yapma başarısı gösteren girişimler bulunduğunu da vurguladı. Ayrıca 2023’ün ilk 9 ayında girişimcilik ekosisteminde 219 girişimin yatırım aldığını ve bu sayının 2019’un aynı dönemine göre yüzde 78 artış gösterdiğini söyledi.

Girişimcileri dünyaya açtı

Bayram, girişimcilerin küresel arenaya taşınması hedefiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan beş kalkınma ajansının iş birliği ile 24 teknoloji girişimini Portekiz’in başkenti Lizbon’a götürdükten sonra son olarak yapay zekâ, robotik, çevre ve iklim, dijital sağlık, spor, oyun teknolojileri, yazılım, eğitim ve finans gibi birçok alanda öncü teknolojilerin tanıtıldığı Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenen Slush 2023 organizasyonuna 18 girişimciyle katıldıklarını kaydetti. Sabri Bayram, ‘Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı’ kapsamında başarılı olan girişimcilerin Ocak ayında ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show (CES), ardından Şubat ayında Katar’ın başkenti Doha’da ilk kez düzenlenecek Web Summit Qatar’a da katılım sağlayacağını anlattı.

Dijital ve yeşil dönüşüm desteklenecek

2024-2026 döneminde de Yenilik ve Verimlilik Sonuç odaklı Programının devam edeceğini duyuran Bayram, “Yenilik ve verimlilik kısmında özellikle dijital ve yeşil dönüşüm çalışmaları desteklenecek. Ayrıca yerli tedarikçi geliştirmeye yönelik programlar üzerinde çalışıyoruz. Yeşil dönüşümle birlikte ortaya çıkacak yeşil istihdam konusu ve dönüşümden etkilenebilecek gruplar için adil geçiş süreci gündemimizde olacak. Girişimcilik özelindeki çalışmalarımız da devam edecek. Özellikle bölgedeki mentor havuzunu geliştirmek için mentor yetiştirme programı düzenlenecek. Kitlesel fonlama platformlarına dahil olmayı planlanıyoruz. Girişimcilik ayağında her noktaya temas edeceğiz. Kırsal kalkınma alanında da akıllı tarım uygulamalarıyla ilgili çalışmalar, kırsalda girişimcilik gibi programlar planlanıyor” diye konuştu.

Sabri Bayram, 5 yıllık bölge planı çalışmasının da devam ettiğini dile getirdi. Bayram, bugüne kadar 38 mali destek programı kapsamında 4 bin 658 kişiye proje yazma eğitimi verildiğini, ayrıca 952 projeye 2023 rakamları ile 1.3 milyar lira destek sağlandığını aktardı.