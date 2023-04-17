BEKSİAD, depremin yaralarını sarmaya devam ediyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarının sarılması için ilk günden bu yana yardım çalışmalarını kesintisiz sürdüren ve depremzedelere konteyner desteğinde de bulunan BEKSİAD, Kahramanmaraş’ta hayata geçirdiği aş evi ile Ramazan ayı boyunca 80 bine yakın depremzedeye iftar verdi. Konuyla ilgili konuşan BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız,

“Deprem bölgesinin tamamını neredeyse dolaştık. Dinlediklerimizle ve şahit olduklarımızla, BEKSİAD aş evini kurarak ne kadar kıymetli ve önemli bir işe imza attığımızı gördük. Bursa’da bebe çocuk konfeksiyonu sektörü ve dernek olarak ‘Vişne Tek Yürek’ adı altında bir kampanya başlattık. Bu kampanya çerçevesinde Yıldırım Belediyesi ile ortak bir konteyner çalışmamız oldu. Yıldırım Belediyesi’ne 60 konteyner teslim ettik.

Yine BTSO adına düzenlenen konteyner çalışmasına da 25 taneyle destek olduk. Yani toplamda 85 konteyner desteğinde bulunduk. Bu çalışma dışında bir proje daha var, Genç BEKSİAD depremzede çocuklar adına program düzenleyecek. Çocuklarımıza yönelik eğlendirme etkinlikleri de olacak, biz de kıyafet isteğinde bulunacağız” dedi.

Sürdürülebilir yardımların ve bölgedeki işletmelere desteğin verilmesinin önemine de vurgu yapan Başkan Yıldız “Göç edenler memleketlerine, geri dönmek istiyorlar. Devletin ve vatandaşların yardımıyla yaşam alanların tekrardan inşa edileceğini umut ediyorum. İş yerlerinin, sanayi işletmelerinin bir an önce faaliyete geçmesi lazım. Sanayi ve işletmelerin yeniden ayağa kaldırılması çok önemlidir” diye konuştu.