BEKSİAD’da yeni başkan Mehmet Bayezit

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği’nde (BEKSİAD) bayrak değişimi yaşandı. 25 Aralık 2023’te göreve gelen Yönetim Kurulu Başkanı Servet Yılmaz görevinden istifa etti. Konuyla ilgili BEKSİAD’dan üyelerine yapılan duyuruda, “Değerli meslektaşlarımız, Yönetim Kurulu Başkanımız Servet YILMAZ, özel sebeplerden dolayı BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etmiştir. 24 Şubat tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, ortak mutabakat ile Mehmet Bayezit yeni yönetim kurulu başkanı olarak seçilmiştir. Sektörümüze saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.