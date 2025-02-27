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BEKSİAD’da yeni başkan Mehmet Bayezit

BEKSİAD Başkanı Servet Yılmaz, özel sebeplerden dolayı istifa ederken yerine yönetim kurulunun ortak mutabakatı ile yerine Mehmet Bayezit getirildi.

Haber Merkezi
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BEKSİAD’da yeni başkan Mehmet Bayezit
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ALİ ŞAHİN/BURSA
Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği’nde (BEKSİAD) bayrak değişimi yaşandı. 25 Aralık 2023’te göreve gelen Yönetim Kurulu Başkanı Servet Yılmaz görevinden istifa etti. Konuyla ilgili BEKSİAD’dan üyelerine yapılan duyuruda, “Değerli meslektaşlarımız, Yönetim Kurulu Başkanımız Servet YILMAZ, özel sebeplerden dolayı BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etmiştir. 24 Şubat tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, ortak mutabakat ile Mehmet Bayezit yeni yönetim kurulu başkanı olarak seçilmiştir. Sektörümüze saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

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