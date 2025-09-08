“Belçika, Türk ürünleri için stratejik önem taşıyor”

MERSİN/EKONOMİ



Mersin’e gelen Belçika Krallığı Ankara Büyükelçisi Hendrik Van De Velde; AKİB Koordinatör Başkanı-Belçika Fahri Konsolosu Veysel Memiş ile AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan’ın ev sahipliğinde valiliği, büyükşehir belediye başkanlığını, ticaret sanayi odasını ve liman işletmesini ziyaret etti. Görüşmelerde karşılıklı ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik iş birliği fırsatları ve organizasyonlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ekonomik ilişkileri derinleştirme ve yeni işbirliği alanları oluşturma konusunda karşılıklı iyi niyet mesajlarının verildiği ziyaretleri değerlendiren Veysel Memiş, “Türkiye ihracatında Belçika önemli bir pazar. 2025 Ocak-Ağustos ayları arasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında artışla 3,1 milyar dolar dış satım gerçekleşti. Yılın 8 ayında AKİB’in bu ülkeye yaptığı dış satım, yüzde 4 artışla 216 milyon dolar düzeyine ulaştı. 2024 verilerine göre yıllık mal ithalatı 367 milyar dolar düzeyinde olan Belçika, Avrupa’nın lojistik açıdan en stratejik merkezlerinden biri ve yüksek ithalat hacmiyle Türk firmalar için önemli fırsatlar barındırıyor. Türkiye, Belçika pazarında otomotiv ana ve yan sanayi, plastik mamuller, mobilya, elektrikli cihazlar ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinde güçlü bir konuma sahip. Son dönemde transformatörler ve hijyenik ürünlerde kaydedilen dikkat çekici artışlar, Türk firmalarının pazardaki potansiyelini gözler önüne seriyor. Orta vadede elektrikli cihazlar, enerji ekipmanları ve kimya ürünlerinde büyüme potansiyeline sahip Belçika, uzun vadede Türk ürünleri için Avrupa genelinde bir dağıtım ve ticaret üssüne dönüşmesi bakımından stratejik önem taşıyor” dedi.



“Ticaret köprülerini güçlendirmek için çalışıyoruz”

Ticaret ve yatırımların güven zemininde daha da ivmelenmesi bakımından Velde’nin Mersin temaslarının değerli olduğunu vurgulayan Memiş, “Mersin Belçika Fahri Konsolosu olarak bölgedeki sanayicilerimizin Belçikalı iş insanları ve yatırımcılarla ticaret köprülerini güçlendirmek ve yeni ekonomik iş birliklerinin zeminini sağlam temeller üzerinde oluşturmak için gayretli çalışmalarımı sürdüreceğim” ifadesini kullandı.