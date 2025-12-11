Belçika’dan Eskişehir’e vize kolaylığı

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van De Velde ve Türkiye, Türkmenistan, Gürcistan ve Azerbaycan Ekonomik ve Ticaret Ateşesi Gerard Seghers, karşılıklı ticari ilişkileri değerlendirmek üzere Eskişehir Ticaret Odası’na konuk oldu. Toplantıda ETO Başkanı Metin Güler, Belçika’nın Eskişehir Fahri Konsolosu ve ETİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Turan, Belçika Temsilciler Meclisi Eski Üyesi Veli Yüksel, ETO Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Kahya, meclis divanı ve yönetim kurulu üyeleri, yer aldı. Toplantıda Eskişehir ekonomisi hakkında bilgi veren ETO Başkanı Metin Güler, Eskişehir Ticaret Odası’nın Belçika’daki ekonomi kuruluşlarıyla olan ikili ilişkilerine değindi.

Eskişehir’in ekonomisini büyütmek için çalışmalara devam edeceğiz

Eskişehir Ticaret Odası’nın Gent VOKA – Doğu Flaman Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği içinde olduğunu belirten Güler, oda olarak Eskişehir’in Belçika ile karşılıklı ticaretini geliştirmek için destek vermeye devam ettiklerini kaydetti. ETO’nun vize kolaylaştırma protokollerine de değinen ETO Başkanı Metin Güler, Belçika Büyükelçiliği ile de iş birliği yapmaya hazır olduklarının altını çizdi. Eskişehir Ticaret Odası’nın 400’e yakın üyesinin yakın zamanda Brüksel’den gelen iş insanlarıyla ikili görüşmeler yaparak, iş birliği için bir araya geldiğini hatırlatan Güler, ETO olarak Eskişehir’in ekonomisini geliştirmek için faaliyetler gerçekleştirmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

ETO üyelerine hızlı vize için adım atabiliriz

Toplantıda konuşan Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van De Velde ETO Başkanı Metin Güler’in vize kolaylığı talebine yanıt vererek, gerekli çalışmaların ardından ETO’dan alınan referans mektubu ile oda üyelerine hızlı vize sağlanabileceğini belirterek, bu noktada büyükelçilik olarak girişimlerde bulunacaklarını dile getirdi. Eskişehir ile Belçika arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin güçlü olduğunu belirten Van De Velde, Eskişehir’de Belçika Fahri Konsolosluğu açılmasının ikili ilişkileri daha ileri taşımasını beklediğini kaydetti. Eskişehir ile Belçika ekonomisinin benzer yanları olduğunu belirten Büyükelçi Van De Velde, her iki tarafın da sanayisinin güçlü olduğuna dikkat çekti. Büyükelçi Van De Velde, Eskişehir ile Belçika arasındaki üretim zincirlerinin entegre hale gelmesi ve karşılıklı ticareti artırmanın ortak hedef olduğunu sözlerine ekledi.