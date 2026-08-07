Belediye başkanları Ataç ve Karabacak CHP’den istifa etti YENİ Parti’ye katılıyorlar

ALİ BAŞ/ESKİŞEHİR

Eskişehir’de iki belediye başkanı daha meclis üyeleriyle birlikte CHP’den istifa etti. Başkanlar YENİ Parti’ye katılacak. Metropol ilçe Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile Beylikova belediye başkanı Av. Hakan Karabacak, Eskişehir’de yapılan belediye başkanları toplantısı sonrasında istifa ettiklerini duyurdu. Eskişehir’de daha önce de Metropol ilçe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile Mahmudiye Belediye başkanı İshak Gündoğan CHP’den istifa ederek, YENİ Parti’ye geçmişlerdi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç yaptığı açıklamada 1972 yılından bu CHP üyesi olduğunu hatırlatarak “Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etme kararı almış bulunuyorum. Bugüne kadar sürdürdüğüm siyasi yaşamımda kişilerin, makamların ve dönemsel siyasi hesapların değil; ilkelerin belirleyici olması gerektiğine inandım.

Mutlak Butlan kararı etkili oldu

Cumhuriyetin temel değerlerine bağlılık, demokrasi, hukuk devleti, laiklik, adalet ve insan hakları benim için siyasi koşullara göre değişebilecek tercihler değil; vazgeçilmez ilkelerdir. Mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılmamın en büyük sebebidir. Bugün bir siyasi partideki üyeliğimi sonlandırırken, siyasi mücadelemi sonlandırmıyorum. Aksine, bugüne kadar savunduğum ilkeleri, birikimimi ve halka hizmet anlayışımı yeni bir siyasal zeminde sürdürme iradesini ortaya koyuyorum. Bu doğrultuda siyasi yoluma Sayın Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti çatısı altında devam edeceğim” dedi.

Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak’da yaptığı açıklamada Beylikova Belediye Meclis Grubu’nca aldıkları karar doğrultusunda CHP’den istifa ettiklerini söyledi. Karabacak “Bu kararı Beylikovalılara danışarak aldım. Vatandaşımız da bu yönde bir iradeyi ortaya koymamızı istedi" dedi.

Ayrışma, tartışma, anlaşmazlık beklenmesin

Başkan Karabak, “Genel Başkanımız Özgür Özel ile geri dönmek üzere CHP’den istifa ettik. Ülkede haksızlıklar ve hukuksuzluklar sona erdiğinde geri döneceğiz. Geri dönmek üzere ayrılıyoruz. CHP’den ayrılmayan başkanlara da ‘Neden kalıyorsunuz?’ demeyiz tabii ki. Sonuçta aynı dünya görüşüne sahip insanlarız. Büyükşehir Belediye Meclis’inde CHP’de kalan başkan ve Meclis üyeleriyle birlikte hareket edeceğiz. Büyükşehir Meclisi’nde ayrılık görüntüsü vermeyiz. Bizim duruşumuz belli. O nedenle kimse bizden ayrışma, tartışma ve bir anlaşmazlık beklemesin” diye konuştu.