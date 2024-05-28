Belediyeler vergiden pay alamıyor

ANTALYA

Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD) üye kaynaşma toplantısı, meslek odaları ve iş dünyası STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

YÖRSİAD Başkanı Mustafa Alper Oral, hem üyeler arasında hem de meslek odaları ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirerek, Antalya ekonomisi için işbirliklerini artırmayı, sorunların çözümüne katkı koymayı hedeflediklerini söyledi. Toplantıda meslek odaları temsilcileri çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Karancı, Antalya’da yeteri kadar jeoloji mühendisi bulunmadığını belirterek, depreme dirençli kentin önemine dikkat çekti. Başkan Karancı, Antalya’da doğaltaş müzesi kurmak istediklerini söyledi.

Antalya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Sacittin Hancıoğlu da Antalya’nın en büyük gelir kaynağının turizm olduğunu, ancak belediyelerin bu kaynaktan yeterince yararlanamadıklarını kaydetti. Hancıoğlu, “Otellerin merkezi İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük kentler olduğu için vergileri de orada tahakkuk ediyor. Bu nedenle belediyeler yaptıkları harcamalar kadar vergiden hak ettikleri payı alamıyorlar” dedi.

MMO 15 bin asansörü denetliyor

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Antalya’daki 42 bin asansörden 15 bin adedinin denetiminin oda tarafından yapıldığını, bu asansörlerin yüzde 99’nunun güvenli olduğunu bildirdi.. Mühendislikte uzmanlaşmaya geçilmesi gerektiğini ifade eden Atmaca, “Antalya’yı artık her türlü kaza ve afete hazırlıklı hale getirmeliyiz. Antalya adeta bir şantiyeye dönüşmeli. Yağışlara hazır olmalıyız, en önemli nokta Kaleiçi olmak üzere yangın risk haritaları hazırlamalıyız” dedi.

Avukatlar iş insanı oluyor

Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez, hukukun olmadığı bir dönemde ekonominin dibe vurduğunu söyledi. Geçilmez, ’’Avukatlar meslekte gelecek görmedikleri için iş insanı olma zorunluluğu hissediyorlar. Antalya’da 8 bin avukat var. Her yıl 800 stajyer geliyor. Hesapsız hukuk fakülteleri açılıyor. Antalya otellerinin avukatları Ankara ve İstanbul avukatları. Antalya avukatları da onların yardımcıları” diye konuştu.

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) Başkanı Bilal Köleoğlu, Antalya’nın trafik, liman, imar, alt yapı sorunlarının giderek ağırlaştığını, atıl durumdaki EXPO alanı ve Alanya otoyolu konusunda da çözüm bulunmasını istedi.

Nüfus iki katına çıkacak

Antalya Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Ali Olgu Ceylan ise mimarlık mesleğinin yapı sektörü için önemli olduğun belirterek, ‘’Antalya’nın nüfusu 2040 yılında iki katına çıkacak. Buna göre hazırlıklarımızı yapmalıyız. Kuruluşlar arasında iş birliklerinin artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Funda Yörük de, “Kentler planlanırken adaletin gözetilmesini istiyoruz. Kentin en büyük sorunu ulaşım. Yeni çevre yolları yaratmalıyız. Ancak çevre yollarının çevresi imara açılmamalı” diye konuştu.