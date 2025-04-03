Belen Makine Çinli firmalara rakip olacak

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin’de 2017’de kurulan Belen Makine’de Genel Müdür Fatih Bebek, şirketin çalışmalarından ve gelecek planlarından söz etti. Talebe göre Ar-Ge süreci yürütüp istenen kapasitede ve çeşitte makine ürettiklerini aktaran Fatih Bebek, piyasanın ihtiyaçlarına göre geliştirdikleri ürünleri ‘0 hata’ ilkesi doğrultusunda yeni teknolojilerle güncellediklerini söyledi. Böylelikle hızlı işlem yapan, kolay arızalanmayan ve olası teknik sorunların kısa sürede çözüldüğü basit ama etkili cihazlar imal ettiklerini vurgulan Fatih Bebek, “Genç bir firma olmamıza rağmen edindiğimiz tecrübe ve güvene dayalı ilişkiler sayesinde bakliyat/hububat sektöründe Arbel, Başhan, Tat, Armada, Tiryaki, Yayla ve Saysan gibi dev firmalarla çalışıyoruz. Yurt içinde ve ihracat yaptığımız Rusya, Türki Cumhuriyetler, Bulgaristan ile Afrika ülkelerinde anahtar teslim tesisler kuruyoruz. Yüksek kalite, sorunsuz hizmet ve nitelikli teknik servisimiz sayesinde rakiplerimizle rekabet edebiliyoruz. Artan iş gücümüzü daha sağlıklı şekilde yönetebilmek için büyüme hedeflerimizi belirledik. Bu kapsamda altyapımızı iyileştirecek, personel sayımızı artıracak, ekipman parkurumuzu güçlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde uygun bir lokasyona arazi yatırımı yapacak, tesisimizi ve depomuzu kurarak daha geniş kitlelere hitap edeceğiz. Yakaladığımız ivmeyi iyi değerlendirip artan gücümüzle ihracat pazarlarında güçlenen Çinli firmalara rakip olmak istiyoruz” dedi.



Türkiye’nin en büyüğü için tesis kurdu

Kapalı sistem hafif tane ayırıcı ile çam fıstığı işleme makinelerinde piyasanın aranan markası olduklarını dile getiren Fatih Bebek, “Şirketler anahtar teslim tesis kurdursa da hafif tane makinesinde bizi tercih ediyor. Sistemin en kilit noktalarından olan ve hassas bir yapısı bulunan hafif tane ayırıcıda basit ama etkili bir teknoloji oluşturduk. 2019’dan sonra gelen talepler doğrultusunda ise çam, Antep ve yer fıstığıyla kekik gibi ürünleri işleyen makinelere odaklandık. Çam fıstığını kozalaktan içine kadar ayıran makinelerde Türkiye’deki tek üreticiyiz. Sadece bu alanda üretim yapan 4 tesis kurduk. Aydın’da ülkemizin en büyük çam fıstığı üreticisi için saatte 25 ton kapasiteli tesisi faaliyete geçirdik. Bu firma üretiminin yüzde 90’ını ihraç ediyor” diye konuştu.