Belleğin İzi: Neolitik Kent Çatalhöyük Sergisi İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU/KONYA

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İstanbul AKM’de açılan sergiyi ziyaret ederek, 23 sanatçının 40’a yakın eseri hakkında bilgi aldı.

“Çatalhöyük’ü tanıtmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz”

Sergiyle ilgili görüşlerini paylaşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 10 bin yıldır şehir hayatını sürdürmeyi başarabilmiş dünyanın ender yerleşim yerlerinden birisi olduğunu anımsattı. UNESCO tarafından dünyanın ilk yerleşik hayatı kabul edilen Çatalhöyük’ü tanıtmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Özellikle yapmış olduğumuz Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nden sonra Çatalhöyük’e ziyaretçi sayısında ciddi bir akın oldu. Hem UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olması hem de Anadolu topraklarındaki ilk şehir olması, Konya’nın geçmişiyle bağlantısından dolayı Çatalhöyük’ün tanıtımıyla ilgili çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Konya, Çatalhöyük ile birlikte Selçuklu Darü’l-Mülkü ve başta Hazreti Mevlana olmak üzere birçok değerli insanı yetiştirmiş adeta bir kültür hazinesi. Bu hazinelerden biri olan Çatalhöyük’ün daha iyi anlatılması adına İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nde açmış olduğumuz sergiyi ziyaret ettik. Modern sanatla geçmişi buluşturan önemli bir sergi ortaya çıkmış. ‘Belleğin İzi Çatalhöyük’ sergimiz, Çatalhöyük’ün tanıtımı için önemli bir mesafe olacak” diye konuştu.

“Çok önemli hocalarımızın çok önemli eserlerinden oluşan bir sergi”

Konya’yı bir taraftan tarım ve sanayi şehri yaparken bir taraftan da turizm şehri yapmak için büyük bir gayret içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti:

“Darü’l-Mülk Projesi başta olmak üzere Konya merkezdeki alanlarda ciddi bir restorasyon çalışması yürütüyoruz. Selçuklu Sultanları Sergisi, Depo No:4 Sergisi gibi kültür ve sanata dair işler yaparken bir taraftan da ülkemizin prestijli mekanlarında Konya’yı ve Konya’nın turizmine katkı sağlayacak işleri yapmaya gayret ediyoruz. Bu manada ‘Belleğin İzi Çatalhöyük’ sergisi çok önemi hocalarımızın çok önemli eserlerinden oluşan bir sergi oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkesi Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi ile Çatalhöyük’ü görmeye Konya’ya davet ediyorum.”

“Çatalhöyük’ün bütün dünya tarafından bilinmesi Konyalılar için çok anlamlı”

Konya Valisi Vahdettin Özkan, sergi dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek şunları kaydetti: “Gerçekten insanlığa ışık tutan, medeniyetimize ışık tutan, tarımsal faaliyetlerin ilk nüvesinin odaklandığı, yerleşim birimlerinin ilk çizimlerin olduğu yer Çatalhöyük. Bütün bu özellikleri, güzellikleriyle hem Konya’mıza hem Anadolu’ya hem de insanlık tarihine ve medeniyetine çokça ışık tutan bir alan. Çatalhöyük’ün özellikle bütün insanlar, bütün dünya tarafından bilinmesi Konyalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere çok anlamlı olacaktır. Bugün sanatçılarımız gerçekten Çatalhöyük’ü anlayarak, hissederek, oradaki medeniyet umdelerini görerek, Çatalhöyük’ü modern sanatla buluşturarak İstanbul’da sergilemiş oldu. Katkısı olan bütün sanatçılarımıza teşekkür ederiz. Serginin tarihimizin bilinmesine, insanlık değerlerinin bilinmesine ve gelecek nesillere aktarılmasına köprü olmasını, vesile olmasını temenni ediyorum.”

“Türkiye’de yakın zamanda ilk defa açılan bir sergi”

Çatalhöyük Kazı Başkanı Doç. Dr. Ali Umut Türkcan ise “Konya’nın, Çatalhöyük’ün uluslararası bir marka değeriyle Türkiye’nin sanat başkenti olan İstanbul’a taşınması benim açımdan da Konya Büyükşehir Belediyesi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Burada ilk defa sadece Çatalhöyük değil, Türkiye’de marka olmuş bir ören yeri, arkeolojik alanın modern sanat olgusuyla buluştuğunu görüyoruz. Belki de Türkiye’de yakın zamanda ilk defa olmuş bir hadise. O nedenle ben önemli görüyorum ve sadece İstanbul’u değil, özellikle Konya halkını da bu sergiyi görmeleri için davet ediyorum” dedi.

Sergi küratörü ⁠Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti

Sergi Küratörü Siret Uyanık da sergide 23 sanatçının 40’a yakın eserinin yer aldığını belirterek, “Sergi farklı disiplinleri de buluşturuyor. Resim, heykel, seramik, video enstalasyon çalışmaları sergide yer alıyor. Bu sergi için sanatçılarımız Çatalhöyük temalı özel olarak üretim yaptı. Çatalhöyük Kazı Başkanımız ile bu projeyi koordine ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi de bu projeyi hayata geçirdi, kendilerine teşekkür ediyoruz” cümlelerini kullandı.

Ziyaretçiler sergiye hayran kalıyor

Çatalhöyük'teki sembollerin eserlere çok güzel işlendiğini belirten ziyaretçiler de her bir eserin birbirinden harika olduğunu belirterek, hayranlıklarını dile getirdi. Ayrıca serginin Çatalhöyük'ün daha iyi tanıtılması açısından önem taşıdığını ve sıra dışı olduğunu ifade eden ziyaretçiler, serginin çok güzel olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergi, 7 Ocak’a kadar ziyarete açık olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla oluşturulan ve uluslararası platformlara da taşınması planlanan “Belleğin İzi: Neolitik Kent Çatalhöyük” sergisi, 7 Ocak 2024 tarihine kadar İstanbul AKM’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Sergi ile Türkiye'nin zengin arkeolojik mirasını çağdaş sanatla birleştirerek, izleyicilere geçmişin izlerini modern bir perspektifle deneyimleme fırsatı sunulması amaçlanıyor.