Belli Al Tomorrow Summit Award 2023'te ödül aldı

Burcu SUNA



KONYA - Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Öğrencisi genç mucid Emir Belli ıspanak atıklarından doğada çözünebilen biyo ürünler üreterek adını duyurmuştu. Belli ödül konuşmasında 14 yaşında başlayan girişimcilik serüvenini Genç Başarı Eğitim Vakfı’ndaki lise yıllarında öğretmeninin yol göstermesiyle girişimcilik yeteneğinin olduğunu belirterek, Liselerarası Girişimcilik Yarışması’na katılarak girişimcilik yeteneğinin ortaya çıkmasına katkı sağlamış.

Belli, bilim ve sosyal faydayı birleştirme hayali 16 yaşında 3 arkadaşı ile imkansızlıklarla bilimsel çalışmaları yürüten, asla pes etmeden devam eden belli ve arkadaşları Bilimsenol Platformu’nu kurarak Anadolu'nun çeşitli illerinde bilim ve teknolojiyi çocuklarla buluşturdu. 2019 yılından bu yana 12.200 çocuğa bilim alanında kimya, biyoloji, fizik, robotik kodlama eğitimleri vererek ekip arkadaşlarıyla, ayrı zamanda çeşitli illerde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle lise ve üniversite öğrencileri için kariyer ve girişimcilik zirveleri, girişimciler melek yatırımcılarla buluşarak iş fikirlerini sunma fırsatı verdiler.

Tüm bu çalışmaları yaparken Belli’ye yol gösteren her daim destek olan Dr. Birsen Sarıcı, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Doç. Dr Pembe Oltulu akademik danışmanları olarak desteklediler.