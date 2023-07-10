BEMO Başkanı Çelebi: Kira artışlarına çare olarak atıl konutların kullanılması gerekli

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Emlak Müşavirleri Odası (BEMO) öncülüğünde Bursa Podyumpark’ta düzenlenen Emlak Sektörü Çalıştayı gerçekleştirildi. Sektörün paydaşlarının ve siyasi temsilcilerin yer aldığı çalıştayda sorunlar tartışılırken ortaya çıkan sonuçları BEMO Başkanı Erdal Çelebi kamuoyu ile paylaştı. Gayrimenkul alım-satım konusundaki harçların yükselmediğini ve bu alanda piyasada bir yanlış algı olduğunu belirterek sözlerine başlayan Çelebi, “Fahiş kira artışları konusunda bizler de zan altında kalıyoruz. Toplam istihdamın yüzde 7’sini sağlayan bir sektörün temsilcileriyiz. Enflasyon olan bir ülkede %25 ile sınırlandırılmış mülk sahibi ile bu yüzde 25’i kullanmak isteyen kiracı arasında kalan bir sektörüz. Özellikle değeri çok hızlı artan ana arterlerdeki gayrimenkullerde ciddi sorunlar yaşıyoruz” dedi.

“Gerekirse ilave vergi çıkmalı”

Yaşanan kira ve konut fiyatı artışlarının çözümü için ‘hayalet konut’ denilen boş veya kullanılmayan konutların yeniden piyasaya sunulmasının önemli bir çözüm olacağını belirten Çelebi, “İstanbul’da 750 bin, Bursa’da da 100 bin kadar ‘hayalet ev’ dediğimiz yatırımcının elinde bulunan ya da vatandaşlık almak için edinilmiş ama kullanılmayan bağımsız bölüm bulunuyor. Yeni arsa üretmenin zorlaştığı, inşaat maliyetlerinin arttığı bu dönemde yapabileceğimiz en doğru adım bu konutları yeniden kullanılabilir hale getirmektir. Gerekirse kanun eli ile bu evlere ilave vergiler getirilerek atıl statüden çıkarılması teşvik edilmeli” ifadelerini kullandı.

Bir konutun sadece arsa bedelinin 1 ile 3 milyon TL arasında değiştiğini belirten BEMO Başkanı Erdal Çelebi, “Bugün ev almak ne yazık ki hayal oldu. Yüzde 70 özsermayesi olamayan ne yazık ki bunun hayalini bile kurmaz. Krediye erişim ciddi bir problem halini aldı ki 2 milyon TL’lik kredi bulsanız bile taksiti en az 68 bin TL. Bu işi sürdürülebilir bir düzleme oturtmalıyız. Bunu da ilk önce piyasadaki bilinmezlikleri ortadan kaldırarak yapabiliriz” dedi.

“Belediyeler imar işini çözmeli”

Bursa’nın uydu kentlere ihtiyacı olduğunu söyleyen Çelebi, “Bursa özelinde konuşursak, sanayileşme hızı çok yüksek bir şehirdeyiz ve sıkışan bu şehri rahatlatmamız gerekiyor. Geciken imar uygulamalarından dolayı artan arsa bedellerini konuşuyoruz. Bursa’ya acilen uydu kentler kurmalıyız. TOKİ projeleri yerine ucuz arsa’da özel projeleri konuşmamız gerekli. Şehrin sıkışıklığını dönüşüm adı altında kat sayılarını yükselterek çözemeyeceğimizi gördük. Şehir artık geri dönüşü olmayan yapılaşmadan uzak durmalı. Belediyelerimiz gecikmiş imar planlarını tamamlamalı. Biz 2 bin 200 üyemizle bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.

Yapılan çalıştayda geleceği görerek yol haritası çıkarılması gerektiğine vurgu yaptıklarını belirten Çelebi, “Önümüzdeki aylarda mesleki ve akademik destekler ile sektörün geleceğini masaya yatıracağız. Ama bugün yaşadığımız sorunları kısaca özetlememiz gerekirse; sahte ilanlar, kaparo dolandırıcıları, yabancı menşeili şirketler ve mesleği olmadığı halde bu işi yapanlar şeklinde sıralayabiliriz. Vatandaşlarımızdan özellikle kaparo dolandırıcılarına karşı uyanık olmalarını istiyoruz. Ucuz ilanlar ile insanların birikmişine göz diken çok sayıda dolandırıcı var. Ayrıca sektördeki meslektaşlarımızın eğitimlerini de fazlasıyla önemsiyor ve bu konudaki çalışmalarımızı da sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.