“Benim Evim GEBKİM” kampanyası Felis Başarı Ödülü kazandı

KOCAELİ - Kocaeli Dilovası’nda yer alan örnek OSB, sokak hayvanları için ilgi ve sevgiyle dolu mutlu bir yuva olarak dikkat çekiyor. GEBKİM OSB’nin 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü için hazırladığı, “Benim Evim GEBKİM” kampanyası ödüle doymuyor.

Sokak hayvanlarının barınması, beslenmesi ve sağlıkları için her türlü olanağın bulunduğu GEBKİM OSB, Patili dostlarımızın her canlı gibi ilgi ve sevgiye de ihtiyaçları olduğu konusunda farkındalık oluşturmak için 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’ne özel “Benim Evim GEBKİM” kampanyası ile dikkatleri üzerine çekerek, hazırladığı videonun kısa sürede yayılması ile Türkiye’de ki OSB’lere örnek oldu.

GEBKİM’de yaşayan patili dostlarımızın hikâyesini anlatan video ile hepimizin kalplerini ısıtan kampanya, Felis Ödülleri 2022’de İtibar Kategorisi’nde Başarı Ödülü kazandı. “Benim Evim GEBKİM” kampanyası, daha önce bu yılki Brandverse Awards’ta da iki bronz ödülün sahibi olmuştu.

Sevimli köpek Şila’nın bir günlük yaşamı konu alındı

“Benim Evim GEBKİM” kampanyası, son dönemde yaşanan sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve kötü davranışların aksine GEBKİM bünyesinde oluşturulan doğal, sürdürülebilir ve örnek yaşam alanını kamuoyuna yansıtarak sevgi ve ilginin de önemli olduğunu göstermek amacıyla hayata geçirildi. Herkese örnek olması hedeflenen kampanya kapsamında GEBKİM’de yaşamını sürdüren 100’den fazla sokak hayvanını temsilen artık GEBKİM’in simgelerinden biri haline gelen sevimli köpek Şila’nın bir günlük yaşamını konu alan video hazırlandı. Hazırlanan videoda Şila’nın günlük rutini kayıt altına alarak onun sesinden ve gözünden insanlara karşı olan duyguları yansıtılmaya çalışıldı. Şila’nın videonun sonunda, “Bizim kadar şansı olmayanlara en azından bir kap yemek ve su bırakın” seslenişi ile herkese “Sizin de yapabilecekleriniz var” mesajı verildi. Büyük ilgi gören video paylaşım rekorları kırdı.

“Benim Evim GEBKİM”

GEBKİM Kimya İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, GEBKİM ile oluşturdukları örnek ekosistemin ülkemiz ekonomisi, ihracatı, istihdamına katkı sağlarken eğitimden sağlığa, çevrenin korunmasından sokak hayvanlarına kadar pek çok alanda topluma fayda sağlayan bir yapıya sahip olduğunu belirtti. “Benim Evim GEBKİM” kampanyasının insanlar tarafından çok sevilmesi ve birçok ödüle layık bulunmasından dolayı mutlu olduklarını da dile getiren Vefa İbrahim Aracı, “Yaklaşık 10 yıldır OSB’mizde bulunan 16 besleme noktası ve 52 kulübe kapsamında patili dostlarımızın bakımını üstleniyoruz. Son 1 buçuk yılda dostlarımıza yönelik 451 veterinerlik hizmeti gerçekleştirdik. OSB’miz sokak hayvanlarının beslenme ve bakımlarının ötesinde ilgi ve sevgiyle hayatlarını sürdürmelerine olanak sağlıyor. Son dönemde sokak hayvanlarına yönelik olumsuz algı ve kötü davranışları üzülerek izliyoruz. Oysa hepimizin yapabileceği şeyler var. Yeter ki onları fark edelim, sevgi ile yaklaşalım, bir can taşıdıklarını ve her canlının yaşama hakkına sahip olduğunu unutmayalım. GEBKİM’in ülkemizdeki diğer organize sanayi bölgeleri, belediyeler, sivil toplum kuruluşları gibi kurumlara bu anlamda örnek olmasını diliyoruz” diye konuştu.