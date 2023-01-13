Benta Makine, İran ile Türkiye arasında teknoloji transfer köprüsü oluyor

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Yurt içi ve yurt dışında 2005 yılından beridir atık su ve katı atık alanında geri dönüşüm makineleri ve sistemleri geliştirip, anahtar teslim tesis kuran Benta Makine, İran pazarındaki büyümesini ofis yatırımıyla sürdürüyor. 2020 yılında giriş yaptığı İran’da ülke genelinde mega atık su artıma tesisi ve geri dönüşüm tesisi projeleri üstlenen firma, aldığı özel davetle Tebriz Kenti’nde yer alan Doğu Azerbaycan Bilim ve Teknoloji Parkı’nda ofis açtı. Benta Makine Genel Müdürü Erkan Çetinel, bölgede kuracakları ofis ile Türkiye ile İran arasındaki yeni bir teknoloji transfer ve ticaret köprüsü kurmayı hedeflediklerini kaydetti. İran’ın özellikle teknoloji ve proses üretiminde dışa bağımlı bir ülke olduğunu ifade eden Erkan Çetinel, “Yeni ofisimiz ile İran pazarındaki rekabet gücümüzü artırdık. Doğu Azerbaycan Bilim ve Teknoloji Parkı’nda farklı teknoloji alanında faaliyet gösteren 538 firma bulunuyor. Bu firmalar İran’a uygulanan siyasi ambargolar nedeniyle özellikle yazılım, donanım, ham madde ve teknoloji alanındaki ürün tedariki işlemlerinde büyük sorunlar yaşıyorlar. İran ofisimizle bölgedeki tedarik sıkıntılarını çözüp Türkiye üzerinden yeni bir teknoloji transfer ve ticaret hattı kurmayı hedefliyoruz. İran’a teknoloji ve bilgi götürüp oradaki Ar-Ge çalışmalarına destek vereceğiz. Ayrıca bölgede gündeme gelen ve Avrupalı firmaların yakından takip ettiği tarım projelerinde de yer almayı amaçlıyoruz” dedi.

İran’a teknoloji ihraç edecek

Karabağ savaşının ardından yürütülen diplomasi ile Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki 43 kilometrelik mesafeyi kapsayan Zengezur koridorunun açılmasıyla Ankara, Bakü ve Tebriz arasındaki kara ve demir yolu ulaşım olanaklarının daha da gelişeceğini anımsatan Erkan Çetinel, “Zengezur koridoru ile birlikte hem Azerbaycan hem de İran ile yeni ticaret yollarına sahip olacağız. İran’a yıllardır uygulanan ambargolar nedeniyle teknoloji üretiminde ciddi sorunlar var. İran’ın teknoloji hamlesine destek verebilecek bölgedeki tek ülke Türkiye’dir. İran ofisimizle ayrıca ülkemiz ve İran teknoparkları arasında bir teknoloji transfer köprüsü olmayı hedefliyoruz”

Avrupalılar ambargoya rağmen bölgede yatırım kovalıyor

Ayrıca İran tarafında Zengezur Koridoruna yakın bir bölgede 70 hektarlık bir alanda yeni nesil tarım üretim alanları kurulduğunu belirten Erkan Çetinel, şöyle devam etti: “Avrupalı firmalar bölgedeki yeni yatırım fırsatlarını ambargoya rağmen yakından takip ediyor. Hem Azerbaycan hem de İran tarafında komşu ülke olarak daha aktif bir rol alıp bölgede oluşan katma değerin bölgede kalması için girişimlerimizi sıklaştırmalıyız. Son süreçte İran tarafında tarım projelerini gündeme geliyor. 70 hektarlık bir alanda sera ve yeni nesil tarımsal üretim gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu projeyi yakından takip ediyoruz. Ancak bizim gibi Hollandalı firmalarda bu alandaki yatırımları takip ediyorlar.”