Bera Holding GES yatırımlarında en büyük tesisini devreye aldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Sanayide yeşil dönüşüm hedefi doğrultusunda yatırımlarına devam eden Bera Holding, son üç ay içerisinde Divapan, Koveka ve MPG A.Ş. için toplam 15,6 MWe gücündeki 4 ayrı GES kurulumunu devreye aldı.

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin yaptığı açıklamada, “Enerji arzının küresel ve bölgesel anlamda büyük belirsizlikler taşıdığı böylesine bir dönemde grubumuza bağlı şirketlerin ihtiyacı olan elektriği kendimizin üretmiş olması hem üretim maliyetlerimizi düşürmekte hem de operasyonel anlamda bağımsızlığımızı arttırmaktadır. Bera Holding olarak, işletmelerimizin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak hedefi doğrultusunda yeşil enerji yatırımlarımıza 2025 yılı için öncelik vermiş durumdayız. Son birkaç yılda yenilenebilir enerjiye yapmış olduğumuz toplam yatırım tutarı 21,5 milyon USD aşmış durumdadır. 44.3 MWe üretim gücüne ulaşan holding, yıllık 65. bin MWh elektrik üretimi elde edecek olup, bu sayede toplam tüketiminin yüzde 40’ını yenilenebilir enerjiden karşılamaya başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Yıllık 65 bin MWh elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyor

Devreye alınan GES yatırımlarına dair ayrıntıları aktaran Şahin, “Holding’in bağlı ortaklıkları olan Divapan A.Ş., Koveka A.Ş. ve MPG A.Ş.’nin, Sarayönü, Ilgın ve Meram’daki yeni güneş enerjisi santralleri tamamlanarak devreye alındı. 15,6 MWe gücündeki dört tesisin anlaşmaları Haziran ayında gerçekleştirilmişti. Grup bünyesindeki en büyük GES yatırımı olan Divapan Sarayönü Arazisi, 95 bin metrekare alana kurulu olup 10,2 MWe kapasiteye sahiptir. Yıllık ortalama 16 bin 500 MWh elektrik üretimiyle Divapan’ın Düzce fabrikasının enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini karşılayacaktır. Koveka’nın Ilgın ilçesindeki 4 MWe kapasiteli tesisi ise Tekirdağ’daki fabrikamızın enerji ihtiyacının yüzde 88’ini karşılayacaktır. Son olarak ise Konya Meram ilçesinde kurulan Divapan A.Ş.’nin 999 kWe ve MPG’nin 400 kWe gücündeki tesisleriyle birlikte, Bera Holding’in toplam GES kapasitesi 44,3 MWe seviyesine ulaşmıştır. Grubumuz, yıllık yaklaşık 65 bin MWh elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaktadır” dedi

Bera Holding’in, tüm bu yatırımlarla birlikte yenilenebilir enerjiye yapmış olduğu toplam tutar 21,5 milyon USD aşmış durumdadır. Gerçekleştirilen bu yatırımlar sonucunda 41 bin ton CO₂ salınımı engellenirken, yaklaşık 6 bin ağacın yıllık karbon tutumuna eşdeğer çevresel katkı sağlanmış olacaktır.