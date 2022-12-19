BERA Holding ve 3 Şirketinden ‘Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi’ başarısı

Burcu SUNA



KONYA - Geçen hafta kamuoyu ile paylaşılan “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırması, önceki yıla ilişkin verilerini gönderen Anadolu şirketlerinin net satışlarına göre sıralanmasıyla yapılıyor. Araştırmada, üç büyük ilin (İstanbul, Ankara, İzmir) dışında faaliyet gösteren, büyük holdinglere bağlı olmayan ve yabancı sermaye payı yüzde 50'nın altında olan şirketler, Anadolu şirketi olarak kabul ediliyor. Bu yıl 19’uncusu yapılan listede, Konya’dan 23 firma yer alırken, önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda BERA Holding üç şirketiyle Anadolu’nun en büyük şirketleri arasında yer alma başarısı gösterdi.

Konuyla ilgili olarak BERA Holding tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:“Ekonomist Dergisinin her yıl düzenli olarak yaptığı Anadolu 500 sıralamasına göre BERA Holding 2021 konsolide cirosu ile 37. sırada yer aldı. Anadolu 500’e giren şirketlerimizin sıralaması ise; 324 - Konya Kâğıt San. ve Tic. A.Ş., 350 - Muratlı Karton A.Ş. ve 490 - Kompen PVC A.Ş. olarak gerçekleşti. Konya’dan 23 firmanın yer aldığı listede net satışlar ile Bera Holding il bazında 3. sırada yer alırken, Konya Kağıt A.Ş. 12., Kompen ise 22. sırada yer aldı. Anadolu 500’ün sektörlere göre dağılımı incelendiğinde kağıt ambalaj sektöründe Konya Kağıt A.Ş. Anadolu’nun 5’nci büyük şirketi olurken, Muratlı Karton Anadolu’nun 7. Büyük şirketi olma başarısı göstermiştir. Kompen PVC ise, kendi sektör sıralamasında Anadolu’nun 13. büyük şirketi olmuştur.”

Şirket şöyle devam etti; “Holdingin ve bağlı şirketlerinin bu istikrarlı başarısı bizleri gururlandırdı. Bera Holding 2023 ve önümüzdeki yıllarda da bu başarıyı devam ettirerek ülke ekonomisine, üretime ve istihdama katma değer sağlamaya devam edecektir. Bu vesile ile emeği geçen tüm yöneticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor, başarılarının devamını diliyoruz.”

Hatırlanacağı üzere İSO Türkiye İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 araştırmasında da BERA Holding grup şirketlerinden Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. sıralamada 135, Muratlı Karton A.Ş. 237 ve Kompen PVC A.Ş.’de 445. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza atmıştı.