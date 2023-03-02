Bera Holding’den 7 milyon TL yardım

Burcu SUNA



KONYA - Konuyla ilgili olarak Bera Holding Yönetim Kurulu’nca yapılan açıklamada “İlk etapta 3 tır su ve 2 tır hazır gıda ve makarnadan oluşan yardım araçlarımız depremin 24’ncü saatinde Hatay Merkeze ulaşmıştır. Sonrasında gelen taleplere bağlı olarak 2 tır su ve 1,5 tır gıda maddesi ilaveten deprem bölgesine sevk edilmiştir. Yine kendi üretimimiz olan 1850 adet polar battaniyenin acil olarak bölgeye sevki sağlanmıştır. İştirakimiz olan Komyapı tarafından bir adet mobil vinç, bir adet kepçe ve bir adet konteynerden oluşan tır Gaziantep Nurdağı İlçesine TOKİ koordinasyonu çerçevesinde sevk edilmiştir” bilgisi verildi.

50 adet konteyner desteği

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Konyaspor kulübümüz tarafından Gaziantep Nurdağı’nda inşa edilmekte olan 200 adet konteynırdan oluşan ‘Konyaspor Konteyner Kent’e holdingimiz tarafından bu hafta içerisinde 50 adet konteyner ile destek verilmiştir Konya İl Kriz Merkezi’nin acil olarak talep etmiş olduğu 700 adet 12 kilo mutfak tüpünden oluşan bir tır ise depremin ikinci haftasında Hatay’a yola çıkarılmıştır.

Bera Otel Konya, 50 odasını depremzedelerin kullanımına tahsis etmiş olup, İl Afad Müdürlüğü’nün yönlendirmesiyle birinci haftanın sonu itibariyle depremzedeler konaklamaya başlamıştır. 15 günlük süre zarfında, depremzede misafirlerimize toplamda 300 oda tahsis edilmiş ve 800’e aşkın konuk otelimizde misafir edilmiştir. Yine İl Afad Koordinasyon Merkezi’nin talebi üzerine kendi üretimimiz olan 1000 torba kireç Kahramanmaraş’a sevk edilirken, iki adet konteyner Hatay Merkeze gönderilmiştir.

Holding çalışanları ve şirketlerimiz tarafından afetin ilk 5 günü içerisinde 1 milyon TL’nin üzerinde nakdi yardım toplanmış olup, meblağ devletimizin yönlendirmesine uygun olarak afetzedelerin ihtiyaçları dikkate alınarak ivedilikle harcanmıştır. Bugüne değin Holding ve bağlı şirketlerimizce gerçekleştirilen ayni ve nakdi bağış toplamı 7 milyon TL’nin üzerine çıkmıştır.”