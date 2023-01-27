Berdan altıncı fabrikasını kurdu

Mehmet Nabi Batuk

MERSİN-Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde 49 bin m² alan üzerine kurulu tam entegre 6 ayrı üretim tesisinde karbon çeliği, paslanmaz çelik ve alaşımlı çeliklerden bağlantı elemanları üreten Berdan Cıvata, Rüzgar ve Güneş Enerji Santralleri, altyapı, petrol-doğalgaz ve basınçlı kaplar, çelik yapılar, asma köprüler gibi sektörlerde mega projelerin aranan çözüm ortakları arasında yer alıyor.

Sahip olduğu entegre ve akredite üretim tesisleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi, Türk bağlantı elemanları sektörünün ISO EN/IEC 17025’e göre akredite belgeli ilk test laboratuvarıyla yüksek mühendislik bilgileri gerektiren bağlantı elemanları üretimi gerçekleştiren firma, mega projelerde teklif veren tek marka olarak pek çok sektörün önünü açıyor.

Berdan Cıvata A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, rüzgâr enerjisi sektöründe Dünya Devi Amerikalı GE’ye, Danimarkalı VESTAS ve SİEMENS’e, İspanyalı ALSTOM ve GAMESA’ya, Almanyalı ENERCON ve NORDEX’e onaylı tedarikçisi olduklarını söyledi. Dünya genelinde bugüne kadar yaklaşık 2.850 rüzgâr türbini projesinde yer aldıklarını ifade eden Hasan Şemsi, “1.540 megavat gücü ile dünyanın en büyük 2’ncisi olan Konya-Karapınar güneş enerji santralinin neredeyse tüm bağlantı elemanlarını ürettik.

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nde ürünlerimiz kullanıldı. Asrın projesi olarak adlandırılan Anamur-Kıbrıs Barış Suyu Projesi’nin tüm bağlantı elemanlarını 6.400 saat Tuz Püskürtme Korozyon Testine dayanımlı bir koruyucu kaplamalı olarak ürettik. Azerbaycan doğalgazını Avrupa’ya taşıyan ve 1.850 km’lik kısmı Türkiye’den geçen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)’ın teflon kaplamalı tüm flanş bağlantı elemanlarını ürettik. Bir Türk müteahhitlik firmasının 4,3 milyar USD ile yurt dışında aldığı en büyük ihale olan Kuveyt Uluslararası Havaalanı Projesi için 820 ton bağlantı elemanlarını ürettik.

2022 Dünya Kupası finalinin oynandığı Katar’daki LUSAIL Stadyumu Projesinin tüm bağlantı elemanlarını üreterek projeye katkı sunduk. Avrupa’nın en uzun ikincisi olan Osmangazi Köprüsü’nün ayaklarını taşıyan 10 metre boyda, 790 Kg ağırlıktaki ankraj cıvatalarına Avrupa’dan projeye teklif verebilen ve üretebilen tek firma olarak büyük bir başarı elde ettik.

Dünya’nın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de ayaklarını taşıyan 10 metre boyda 600 Kg ağırlıktaki ankrajlarını ve her biri 16.500 ton ağırlığındaki köprü halatlarını germede kullanılan M125 göz cıvatalarını başarı ile ürettik. Gelecekte Dünya’nın neresinde ve ne büyüklükte olursa olsun tüm Mega Projelerde çözüm ortağı olarak yer almaya hazırız” dedi.

Yapılamaz denilen bağlantı elemanlarına teklif verebilen tek firma

Yarım asrı aşkın üretim tecrübeleri, tam entegre üretim tesisleri, uzman mühendis kadroları sayesinde yapılamaz denilen bağlantı elemanlarını başarıyla ürettiklerini ifade eden Hasan Şemsi, “2015 yılında 490 firmanın katıldığı İnovaLİG yarışmasında ödül alan 15 firmadan biri olduk.

Bu ödülü bizzat tasarladığım, geliştirdiğim ve patentini aldığımız 500 ton kapasiteli Avrupa’nın en güçlü çekme testi cihazı sayesinde aldık. Ödülü bizler için en önemli kılan başlıca husus, diğer 14 firmanın İstanbul-Ankara-İzmir üçgeni içerisinde yer alan en büyük sanayi kuruluşları olması ve bu üçgen dışında ödül alarak Anadolu’yu temsil eden tek firma olmamız, bizim için çok değerlidir. Bize müşteri kazandıran bu ödül çalışanlarımız ve bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olmuş, üretimde motivasyonu arttırmış, yurt içinde ve yurt dışında marka bilinirliğimize katkı sağlayarak yeni projelerin firmamıza gelmesine vesile olmuştur.

Ek olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezimizce gerçekleştirdiğimiz projelerin artmasına ve daha birçok sektör yeniliğine imza atmamıza vesile oldu” diye konuştu.

Güvenilir tedarikçi misyonu, yeni yatırımlarının kapısını açtı

Firma olarak 2017 yılından bu yana bünyelerindeki bakanlık onaylı Ar-Ge merkezinde yüksek katma değerli ürünler geliştirip ürettiklerini kaydeden Hasan Şemsi, “Projelerimizi belirlerken firmamızın gelecek stratejilerini dikkate alıp, müşterilerimizin istek ve beklentilerini karşılamaya özen gösteriyoruz.

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen Covid-19 pandemisi sürecinde aldığımız özel önlemlerle küresel firmaların güvenilir tedarikçisi olma misyonumuzu devam ettirdik. Bölgemizde evden çalışma metodunu uygulayan ilk firmalardan biriyiz. 4.000 tona yakın güçlü ham madde stokumuz faaliyetlerimize ara vermeden değerlendirme imkanı sağladı. Tüm dünya tedarik zinciri problemleri yaşarken bizler, bize güvenen iş ortaklarımızı yarı yolda bırakmadık.

Bu durum beraberinde finansal getiri sağladı. Bu finansal getiriyi yatırımlarımızda kullandık ve Isıl İşlem Tesislerimizin kapasitesini 2 katına çıkardık, Yüzey Kaplama Tesislerimizin kapasitesini 3 katına çıkardık, yaptığımız yeni fabrika alanı yatırımları ile temel üretim tesislerimizin kapasitelerinde artış sağladık.

Üretimde robotik kol uygulaması denemelerimizi ve otomasyona geçiş sürecimizi başlattık. Böylece 2022 yılında mevcut yıllık bağlantı elemanı üretimi kapasitemizi %50 arttırdık. Çalışan sayımız 385’ten 435’e çıkarken bu istihdamda mühendis sayımız 67’den 80’e ulaşmış oldu. Ciromuzda ise 100%’ü aşkın bir büyüme gerçekleştirdik.”

Berdan Cıvata’nın ödül karnesi:

2014 – Anadolu Markaları / İnovaLİG / Mesiad Yılın İş İnsanı Ödülleri

2015 – İnovaLİG– En Hızlı Büyüyen 100 Ödülleri

2016 – Zirvedekiler ve Anadolu Markaları Ödülleri

2017 – Verimlilik Proje Ödülü ve İhracatın Yıldızları Ödülü

2020 – Altın Çilek Yılın İşadamı Ödülü

2022 – Türkiye’nin En hızlı Büyüyen Ödülü / ICCI Enerji Ödülü/ Verimlilik Proje Ödülü

2023 – Türkiye’nin En Mutlu İşyeri Ödülü