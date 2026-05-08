Berdan Cıvata profesyonelleri ile öğrenciler buluştu

Berdan Cıvata’nın tanıtımının yanı sıra kişisel kariyer yolculuğunu da aktaran Uysal, staj ve işe alım süreçlerine ilişkin önemli bilgiler verirken, gençlere kariyer planlaması konusunda tavsiyelerde bulundu. Söyleşi boyunca öğrencilerin sorularını yanıtlayan Uysal, deneyim paylaşımının ve doğru yönlendirmenin kariyer yolculuğundaki önemine dikkat çekti.

Etkinlik sonunda katılımcı öğrencilere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edilirken, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik katkıların sürdürülmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Program kapsamında, eğitime ve üniversite-sanayi iş birliğine sağlanan katkılar dolayısıyla, Berdan Cıvata adına Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Şemsi Aysalar adına hazırlanan plaket, Prof. Dr. Murat Özkendir tarafından Teknik Operasyonlar Direktörü Dergah Uysal’a takdim edildi. Şirket yetkilileri, geleceğin güçlü Türkiye’si için üretmeye, eğitime destek vermeye ve üniversite-sanayi iş birliklerini geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.