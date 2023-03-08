Berdan’ın üretim sistemleri kadınlar tarafından geliştiriliyor

Şirin Çavuş / MERSİN

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu 6 fabrikasında 400 kişiyi istihdam eden Berdan Cıvata, gerçekleştirdiği yatırımlarla yüksek mühendislik gerektiren bağlantı elemanlarında dünya markalarının en önemli çözüm ortağı olma misyonunu sürdürüyor. Türkiye’de M33 çapa kadar tam otomatik sıcak somun dövme işlemini gerçekleştirebilen firma, sektörün ISO EN 17025’e göre TÜRKAK’tan akredite belgeli ilk test laboratuvarı ile de kalite standartlarını arttırarak yurt dışı pazarlardaki büyümesine devam ediyor.

Berdan Cıvata CEO’su Zeynep Şemsi Aysalar, dünya genelinde inşaat, enerji, petro kimya, savunma sanayii sektörlerine yönelik yüksek katma değerli ürünlerin üretimini gerçekleştirdiklerini söyledi. Hedeflerinin nitelikli ihracatla yerel ve ulusal ekonomiye daha fazla katkıda bulunmak olduğunu ifade eden Zeynep Şemsi Aysalar, ayrıca işsizlik oranının düşürülmesi için yaratılacak yeni istihdamlardan pay sahibi olmayı amaçladıklarını aktardı.

Yeni istihdam projelerinde nitelikli gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık uyguladıklarını kaydeden Aysalar, “2023 itibariyle kadın çalışan sayımızın yüzde 51’i kadındır. Bunun yüzde 45’i Beyaz Yaka olup, genç istihdamımız yüzde 26’dır. Genç istihdamımızın yüzde 62’si stajer olarak başlayıp sonrasında devam eden genç mühendis kadınlardan oluşmaktadır. Eğer olumlu adaylarımız içerisinde bir kadın çalışan aday var ise tercihimiz öncelikle kadın çalışandır. Kadınların her alanda başarılarını göstermelerine bir nebze olsun katkı sağlayabilmek bizim için çok önemlidir” dedi.

“Hayal eden, üreten kadınların yanındayız”

Berdan Cıvata’da çalışan kadınların inovasyon gücü ile Berdan’ın küresel hedeflerine yüksek katkı sağladığını dile getiren Zeynep Şemsi Aysalar, “Üretim sistemlerimizin geliştirilmesi için fikir liderliği, proje liderliği ve danışmanlık alanında uzman kadın personellerimiz yürütüyor. Özellikle üretim proseslerimizde kullandığımız rule ve kalıpların inovatif yaklaşım ile tasarlanması, ömür ve aşınma analizleri, bu analizlere bağlı sürekli iyileştirme yöntemlerinin belirlenmesi, yapılan bu çalışmaların sistemsel olarak ilerleyebilmesi için gerekli olan sistem ERP entegresyonu kadın mühendislerimiz tarafından geliştirilmiş ve sürdürülebilir şekilde çalışmaları devam ediyor. Kadın istihdamını arttırmak için birçok projemiz var. Yeni kuracağımız departmanlarda ve mevcut departmanlarda önceliğimiz kadın istihdamı olacak. Hayal eden, üreten tüm kadınlarımızın gelecek nesillere, özellikle kızlarımıza örnek olup onları teşvik etmeleri için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.