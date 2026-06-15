Berrak Su'dan engelsiz spora anlamlı destek

Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü Engelli Basketbol Takımı sporcuları, Berrak Su Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çalışkan’ı ziyaret etti. Ziyarette Kulüp Onursal Başkanı Fatih Kısa ve Kulüp Başkanı Aynur Olgaç da yer aldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, sporcuların başarıları, azimleri ve engelli bireylerin spor yoluyla sosyal yaşama daha güçlü katılımı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Kulüp yönetimi ve sporcular, takıma verilen destek dolayısıyla Çalışkan’a teşekkür plaketi takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Berrak Su Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çalışkan, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, “Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü Engelli Basketbol Takımı’nın kıymetli sporcularını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Nazik ziyaretleri ve tarafıma takdim ettikleri teşekkür plaketi için başta Kulüp Onursal Başkanı Fatih Kısa’ya, Kulüp Başkanı Aynur Olgaç’a ve azimleriyle hepimize ilham olan tüm sporcularımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Engelli sporcuların ortaya koyduğu mücadelenin yalnızca sportif başarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Çalışkan, bu gayretin toplumda farkındalık oluşturduğunu belirtti. Çalışkan, engelsiz yaşam bilincinin güçlenmesi adına sporun önemli bir alan olduğunu ifade etti.

Sürecin hayata geçirilmesinde katkı sunan isimlere de teşekkür eden Çalışkan, “Bu anlamlı sosyal sorumluluk projemize vesile olan ve sürecin danışmanlığını yürüten iletişim danışmanımız Yasemin Toklucu’ya, sosyal sorumluluk proje gönüllümüz Nazım Maral’a ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Berrak Su olarak sporun, dayanışmanın ve engelsiz yaşam bilincinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden Çalışkan, bu tür çalışmaların toplumda ortak duyarlılığı güçlendirdiğini belirtti.